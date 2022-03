OL Mercato : Real, Barça, Juve, Jason Denayer a fait son choix !

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 19:51

Libre le 30 juin prochain, Jason Denayer est annoncé au Real Madrid, Barça et à la Juve. L’agent du défenseur de l’OL a fait le point sur son futur.

Jason Denayer a pris sa décision pour son avenir à Lyon

Arrivé en août 2018 provenance de Manchester City contre un chèque de 10 millions d’euros, Jason Denayer s’est imposé comme un cadre de la défense de l’Olympique Lyonnais. Mais l’international belge vit ses derniers mois dans le Rhône. Son contrat avec les Gones arrivant à son terme à l’issue de la saison.

Et alors que les négociations en vue d’une prolongation traîne depuis des mois, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin, le SSC Naples et l’AC Milan se sont positionnés pour tenter de récupérer gratuitement le compatriote de Memphis Depay l’été prochain.

D’après les informations du journal belge Nieuwsblad, les dirigeants des Merengues seraient très intéressés par le profil de Denayer, si Florentino Pérez ne parvenait pas à finaliser l’arrivée d’Antonio Rüdiger de Chelsea. Seulement, le numéro 5 des Gones ne semble pas forcément porté vers un départ libre de l’OL, comme l’a confirmé son agent ce vendredi.

« Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision. Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c'était uniquement une question d'argent, il aurait déjà signé ailleurs », a déclaré Jesse De Preter avant d’indiquer que son client ne veut pas entrer en conflit avec sa direction.

« S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d'entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive (…) Un joueur comme Memphis Depay était dans la même situation que Jason la saison dernière et il a continué à jouer. On peut également prendre l'exemple d'Ousmane Dembélé au Barça. Et, honnêtement, je pense que Lyon a besoin de Jason », a précisé le représentant de l’ancien pensionnaire de Galatasaray. Même s’il ne ferme pas la porte à une prolongation avec Lyon, l’ancien protégé de Pep Guardiola ne veut pas le faire à n’importe quelle condition.

OL Mercato : Denayer fixe une condition pour prolonger

Passé professionnel à Manchester City depuis juillet 2014, Jason Denayer a toujours rêvé de disputer une finale de Ligue des Champions. À 26 ans, le défenseur central des Diables Rouges n’a pas renoncé à cette ambition et une qualification de l’équipe de Peter Bosz pour la prochaine Ligue des Champions pourrait davantage le convaincre de rester.

« Depuis qu'il est petit, il a l'ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C'est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante », a ajouté Jesse De Preter. Actuellement 10e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est encore loin d’une qualification pour la prochaine C1.