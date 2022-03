OM Mercato : Une signature à 30 M€ se confirme à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 17:16

Malgré ses difficultés financières, l’ OM compte se renforcer lors du prochain mercato. Le club marseillais semble même bien parti pour conclure une belle signature estivale.

OM Mercato : C’est confirmé pour William Saliba

Véritable satisfaction du côté de l’Olympique de Marseille cette saison, William Saliba (20 ans) n’a pas encore réglé son avenir à moyen terme. Le jeune défenseur central multiplie de belles prestations dans la charnière défensive de l’ OM et ne cache pas sa joie d’évoluer sous les couleurs marseillaises. Pourtant, il n’est pas certain de poursuivre son aventure à Marseille. Et pour cause, l’ancien défenseur de l’ASSE est prêté sans option d’achat par Arsenal. En clair, il devrait retourner à Arsenal à l’issue de la saison en cours.

Cependant, un transfert définitif de William Saliba à l’Olympique de Marseille prend de l’ampleur ces derniers jours. Après L'Équipe, c’est la presse britannique qui confirme que le jeune défenseur tricolore a de fortes chances d’être transféré de façon définitive à l’ OM. Football London explique en effet que les dirigeants d’Arsenal ne ferment pas la porte à un transfert définitif de leur jeune joueur. Les Gunners espèrent ainsi toucher un joli chèque sur son départ. Le média britannique indique qu’Edu Gaspar, le directeur technique des Gunners, est prêt à laisser filer William Saliba à condition de recevoir les 30 millions d’euros qu’ils ont investi pour son transfert en juillet 2019.

William Saliba vise la Ligue des Champions

Les dirigeants de l’ OM devront donc se montrer très généreux s’ils souhaitent boucler la signature de William Saliba. Car le PSG, le Real Madrid, le FC Séville et les deux clubs de Milan seraient également sur ses traces. Une forte concurrence qui risque de faire grimper les enchères. Malgré tout, l’ OM ne perd pas espoir dans ce dossier, car une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait être un argument de poids pour conserver le jeune défenseur. Autant dire que le prochain mercato risque d’être très mouvementé à Marseille.