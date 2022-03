OM Mercato : Saliba, un premier couac freine sa prolongation !

Publié par Timothée Jean le 03 mars 2022 à 23:56

Prêté à l’ OM, William Saliba devrait retourner à Arsenal où une offre de prolongation l’attendrait. Mais la presse britannique relance totalement ce dossier.

OM Mercato : Aucun accord entre Saliba et Arsenal !

Dès son arrivée à l’ Olympique de Marseille, William Saliba n’a pas tardé pour s'imposer au sein de la charnière défensive de l’ OM. Le jeune tricolore de 20 ans enchaîne les rencontres et les prestations solides dans une défense à trois centraux, si bien que les dirigeants de l’ OM envisagent de le conserver le plus longtemps possible. Mais sauf un énorme retournement de situation, William Saliba va quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison en cours. Puisque le défenseur central est prêté par Arsenal sans option d’achat. Il devrait donc retourner chez les Gunners, où une belle offre de prolongation l’attendrait.

Goal révélait récemment que les dirigeants londoniens ambitionnent de prolonger son bail, qui expire en juin 2024, de deux années supplémentaires, assorti d’une belle revalorisation salariale. Ce serait ainsi une manière pour Arsenal de rassurer de la présence de l’ancien Stéphanois sur le long terme. Mais le dossier William Saliba n’a pas encore livré toutes ses surprises. Interrogé par Arsenal Fan TV, le correspondant basé en France pour CBS Sports, Jonathan Johnson, sort des informations totalement opposées. Il indique en effet « qu’il n’y a pas d’accord en place pour Saliba ». En clair, le retour du défenseur français en Premier League n’est pas encore assuré.

William Saliba vers une autre destination ?

Les dirigeants d’Arsenal devront donc poursuivre les négociations afin de convaincre l’ancien joueur de l’ASSE de prolonger. Mais en cas d’échec, ils pourraient finalement ouvrir la porte à son transfert définitif dans le but d'encaisser un gros chèque. Car William Saliba est très convoité par les clubs européens. Si l’OM ne semble pas en mesure de le conserver en raison de l’interdiction de recrutement infligé par la FIFA, le Real Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan s’activeraient déjà en coulisse pour arracher sa signature. Les clubs intéressés devront se montrer très généreux pour s’offrir l’ancien Niçois, car un montant de 30 millions d’euros est évoqué pour son transfert.