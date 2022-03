OM Mercato : Une décision de Sampaoli divise le vestiaire !

Publié par Timothée Jean le 08 mars 2022 à 06:05

Alors que Jorge Sampaoli est de plus en plus critiqué pour ses errements tactiques, une partie du vestiaire de l’ OM commence à avoir des doutes à son égard.

OM Mercato : La gestion de Sampaoli pointée du doigt en interne

L'Olympique de Marseille vit des moments très compliqués. Malgré sa 3e place en Ligue 1, le club phocéen enchaîne les contre-performances. Battu à domicile dimanche dernier par l’AS Monaco (0-1), l’OM reste sur une série de trois matchs sans victoire. Ces contre-performances répétitives passent très mal auprès des supporters marseillais, mais aussi au sein du vestiaire de l’OM, où des tensions sont apparues ces dernières semaines. Certaines sorties devant la presse ont mis en pleine lumière ces tensions. C’est notamment le cas d’Arkadiusz Milik, qui a une nouvelle fois critiqué la tactique de son coach Jorge Sampaoli. Des déclarations - ou plus exactement ces remises en question - en disent long.

Selon RMC Sport, les sorties médiatiques du Polonais exposent au grand jour les frustrations d'une majorité du vestiaire de l’ OM envers le technicien argentin. Il faut dire que les choix forts de Jorge Sampaoli, de reléguer certains cadres de l’équipe sur le banc de touche - tels que Steve Mandanda ou encore Alvaro Gonzalez -, sont très peu appréciés en interne. Si chaque joueur respecte pour le moment les décisions de l’Argentin, force est de constater que « Sampaoli n’a pas su impliquer certains tauliers et beaucoup sont convaincus que leur voix ou leur leadership manque dans les moments difficiles », explique la radio sportive, indiquant que l’Argentin a dorénavant perdu du crédit auprès d’une grande partie de son vestiaire.

Les joueurs ne comprennent plus les décisions de Sampaoli

Ainsi, le discours de Jorge Sampoali passe difficilement au sein de l'effectif marseillais. Certaines recrues estivales, telles qu’Amine Harit et Leonardo Balerdi, sont même mécontentes de leur temps de jeu. En pleine forme depuis son retour de la CAN, Pape Gueye aurait également le sentiment d’avoir perdu la confiance de son coach, à l’instar d'Arkadiusz Milik. Et pour ne rien arranger, les remplaçants de l'OM commenceraient à se plaindre en privé des décisions de leur entraîneur pendant les rencontres, « quand il faut faire des choix forts pour influer sur un match compliqué », indique la source. Vraisemblablement, la tension monte donc d’un cran à l’Olympique Marseille. Reste à savoir si Jorge Sampaoli résistera à cette grogne naissante ou s’il prendra les décisions qui s'imposent afin de remobiliser ses troupes.