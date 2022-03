Real Madrid Mercato : Une légende du club annoncée sur le départ !

Publié par Thomas G. le 08 mars 2022 à 15:05

Une des légendes du Real Madrid est sur le départ. Le latéral brésilien, Marcelo, va écouter les offres pour chercher un nouveau challenge.

Real Madrid Mercato : Marcelo sur le départ

Le latéral brésilien du Real Madrid, Marcelo, est sur le départ. En fin de contrat en juin 2022 avec les Merengues, il ne sera pas conservé. Cette année, le capitaine du Real a perdu sa place de titulaire, au détriment de Ferland Mendy.

Cette situation est due à une baisse de régime de Marcelo, il n’est plus capable de faire les mêmes efforts entrepris il y a quelques années. Il ne semble plus avoir le niveau pour être un joueur du Real Madrid. Le club se prépare donc à perdre une nouvelle fois son capitaine, huit mois après celui de Sergio Ramos. Les légendes du club ont la vie dure, seul certains heureux élus peuvent terminer leur carrière au Real Madrid, c’est le cas de Zinédine Zidane et sans doute de Luka Modric. Marcelo se rapproche donc d’un départ de Madrid après 15 ans de bons et loyaux services. Il avait un temps été évoqué à l’Olympique Lyonnais l’été dernier.

Un retour au Brésil pour Marcelo ?

Selon le journaliste Ekrem Konur, le latéral brésilien intéresse quatre clubs brésiliens. Le Brésil semble être la destination la plus probable pour l’international auriverde de 33 ans. Cela lui permettrait de finir sa carrière dans son pays natal. Un retour au Brésil lui offrirait aussi la possibilité de remporter des titres locaux et continentaux. Marcelo n'a disputé qu'une seule saison en 2005-2006 au niveau professionnel avec Fluminense, avant de rejoindre le Real Madrid en 2007.

De plus, Marcelo est très attaché au club madrilène. Un départ au Brésil lui assurerait de ne pas affronter son ancien club. Néanmoins, l'OL est toujours à la recherche d’un latéral gauche et pourrait revenir à la charge pour Marcelo en cas d’échec dans le dossier Emerson Palmieri.