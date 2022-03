PSG Mercato : Messi, coup de théâtre en vue au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 mars 2022 à 12:49

Arrivé en août passé, Lionel Messi est lié au PSG jusqu’en juin 2023 avec une saison de plus en option. Mais il ne voudrait pas s’éterniser en Ligue 1.

Xavi rêve du duo Haaland-Messi au Barça

À la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, en août dernier, mettant fin à 21 ans de bons et loyaux services en Catalogne. Mais l’aventure parisienne ne se passe pas comme il l’aurait voulu. Après 24 matches toutes compétitions confondues, la star argentine totalise 7 buts et 11 passes décisives, insignifiant aux yeux des supporters parisiens qui veulent retrouver le Messi des sept Ballon d’Or qui portait à lui tout seul le FC Barcelone.

Mais selon plusieurs sources catalanes, le natif de Rosario n’est pas heureux en France, où il a notamment l’impression d’être la cible privilégiée des médias. Surtout qu’en Espagne, son ancien coéquipier Xavi, aujourd’hui entraîneur du club culé, le verrait parfaitement associé au jeune Erling Haaland du Borussia Dortmund que les Blaugranas s’apprêtent à accueillir. D’après OK Diario, le staff technique barcelonais pense que Messi et le cybord norvégien de 21 ans seraient complémentaires sur le terrain. Un message reçu 5 sur 5 par le numéro 30 du PSG.

PSG Mercato : Messi s’est trompé et veut retourner à Barcelone

Dans une récente interview accordée à la chaine de télévision du FC Barcelone, Joan Laporta a avoué qu’il ne regrettait absolument pas le départ de la star argentine. « C'est la décision la plus triste de toutes. Je n'aurais jamais voulu la prendre, mais je ne la regrette pas non plus. Nous devions placer l'institution au-dessus de tout, et c'est ce que nous avons fait, même avant le meilleur joueur. La situation était ce qu'elle était. Nous nous sommes heurtés à la réalité. Il semblait qu'après cela, nous serions au plus mal, mais l'histoire du Barça continue et avec du travail et des décisions réfléchies, nous pourrions retrouver le chemin du succès, ce que nous faisons au mieux », a expliqué le président du club catalan.

Mais à en croire les indiscrétions recueillies mardi par le média OK Diario, l’international argentin de 34 ans ne serait pas à son aise au Paris Saint-Germain. Un peu plus de six mois après son arrivée en Ligue 1, le compatriote de Mauricio Pochettino regretterait sa décision et voudrait déjà retourner à Barcelone. « Leo Messi a décidé de revenir à Barcelone », assure le journal espagnol, qui précise que Messi serait prêt à baisser considérablement son salaire pour un retour possible. « L’attaquant pense qu’il s’est trompé en rejoignant la France et que son expérience là-bas n’a pas du tout été positive », explique Ok Diario. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra le laisser partir à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.