RC Lens Mercato : Jonathan Clauss fait un premier choix fort

Publié par Ange A. le 10 mars 2022 à 09:35

À un an de l’expiration de son contrat avec le RC Lens, Jonathan Clauss vient d’opérer un choix important pour son avenir.

Importante annonce sur le futur de Jonathan Clauss

Auteur de 9 passes décisives cette saison, Jonathan Clauss est le troisième meilleur passeur de Ligue 1 Uber Eats. Seuls les Parisiens Lionel Messi et Kylian Mbappé font mieux que lui avec leurs 10 offrandes chacun. Également auteur de quatre buts sur l’exercice en cours, l’arrière droit du Racing Club de Lens répond de nouveau aux attentes placées en lui. Le latéral du RC Lens a déjà mieux fait par rapport à sa première saison chez les Sang et Or. Le Strasbourgeois avait terminé la campagne 2020-2021 avec 3 réalisations et 7 passes décisives en 28 apparitions. Au vu de ses performances, les spéculations vont bon train au sujet de son avenir. En attendant d’en savoir plus sur son futur, une première officialisation vient de tomber. Jonathan Clauss a changé d’agent. Le latéral lensois est désormais représenté par You Fist.

Mercato RC Lens : Clauss sur le départ ?

Cette agence défend également les intérêts du portier lensois Wuilker Farinez. Comme le note le site pro-lensois Allez Lens, You Fist « possède majoritairement des joueurs Espagnols dans son portefeuille ». Avec ce changement opéré par Jonathan Clauss, le média spécialisé remet également en question l’avenir du latéral avec le Racing Club de Lens. « Les changements d’agents signifient que les joueurs souhaitent être mieux représentés dans l’optique d’un changement de club », peut-on lire.

Encore sous contrat jusqu’en 2023, l’arrière du RC Lens dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Consciente de la menace pesante, la direction des Sang et Or voudrait offrir un nouveau contrat à Clauss. L’Équipe révélait récemment que les deux parties avaient entamé des négociations dans ce sens. Reste maintenant à savoir si elles seront fructueuses.