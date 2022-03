OM Mercato : Longoria formule une offre pour une star au milieu !

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 12:55

Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de l’ OM accélère pour faire venir un milieu de terrain de classe mondiale.

OM Mercato : Longoria insiste pour une star de l’Inter Milan

Surveillé de très près la DNCG, l’Olympique de Marseille envisage de profiter de la prochaine fenêtre de transfert pour soulager ses finances, qui sont dans le rouge. Plusieurs joueurs de l’ OM devraient même quitter le navire marseillais à l’issue de la saison en cours, tant les ressources financières du club ne sont pas au beau fixe. Les noms d’Amine Harit, Alvaro Gonzalez ou encore Boubacar Kamara sont cités comme les potentiels partants. De ce fait, l’ OM devra recruter intelligemment afin de compenser ses futurs départs et rester compétitif la saison prochaine.

D’ailleurs, les dirigeants marseillais sont déjà à pied d’œuvre pour faire venir de nouveaux renforts à moindre coût. Ce sont au total pas moins de trois joueurs de renoms, dont les contrats se terminent en juin prochain, qui intéressent fortement les Marseillais. Ces derniers temps, le nom de Jason Denayer (Olympique Lyonnais) et celui de Henrikh Mkhitaryan (AS Rome) ont circulé avec insistance du côté de l’ OM. Mais les dirigeants marseillais ont visiblement décidé de réactiver une ancienne piste bien connue à Marseille. Selon les informations de Calciomercato, la direction marseillaise s’active pour boucler la signature d’Arturo Vidal. L’intérêt des Marseillais serait même de plus en plus prégnant dans les bureaux de Pablo Longoria au point où les Olympiens seraient déjà passés à l’action pour son transfert.

Une offre déjà formulée pour Arturo Vidal

Depuis le 1er janvier dernier, Arturo Vidal est libre de négocier avec le club de son choix. Son contrat avec l’Inter Milan expire en juin 2022 et le Chilien a peu de chance de prolonger, au même titre que Henrikh Mkhitaryan. Une aubaine que l’ OM ne compte pas laisser filer. Selon le média italien, les dirigeants marseillais ont déjà formulé une offre à Arturo Vidal en vue d’une future collaboration, sans pour autant dévoiler les détails de cette proposition. Reste à savoir désormais quel sera l’avis du joueur, qui connaît très bien Jorge Sampaoli. Pour l’heure, Arturo Vidal reste concentré sur la suite de sa saison à l’Inter Milan et ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière.