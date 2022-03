Stade Rennais : Genesio entre déception et espoir après Leicester

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 02:25

Le Stade Rennais s’est incliné contre Leicester City jeudi en Ligue Europa Conference. Bruno Genesio s’est exprimé après ce revers.

Les regrets de Genesio après la défaite du Stade Rennais à Leicester

Le Stade Rennais a raté son retour en Coupe d’Europe ce jeudi. Le SRFC a chuté sur la pelouse de Leicester City (2-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conference. Privé de leur buteur vedette Jamie Vardy (genou), les Foxes doivent leur salut à Marc Albringhton (30e) et Kelechi Iheanacho (90e+3). Pour Bruno Genesio, ses poulains ont encore affiché certaines carences contre le 12e de Premier League. Le coach de Rennes déplore notamment le manque d’efficacité de ses joueurs. « Malheureusement, en football, il faut être efficace dans les deux surfaces, ce qui n’a pas été le cas. Mais ce qui est encore plus regrettable, c’est d’encaisser un deuxième but dans ces conditions-là. On peut manquer d’adresse et de réussite, mais on avait la possibilité de mieux gérer la fin de match », regrette le coach rennais cité par L’Équipe.

L’optimisme du coach du SRFC pour le retour à Rennes

Déçu du résultat, Bruno Genesio refuse néanmoins de baisser les bras. L’entraîneur du Stade Rennais croit en un exploit contre Leicester pour le retour prévu au Roazhon Park dans une semaine. Les Rouge et noir doivent s’imposer avec trois buts d’écart pour éliminer les Foxes. « Il reste un match retour. On a montré qu’on est capable de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes, on aura notre public », avertit le technicien breton. Celui-ci est conscient qu’il faudra d’abord passer un premier obstacle ce dimanche en championnat. Le SRFC se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour la 28e journée de Ligue 1. Il s’agira de retrouvailles entre Bruno Genesio et son ancien club. « On va préparer ça dès la fin du match contre Lyon », assure-t-il.