Stade Rennais : Le drôle d'aveu de Genesio sur son retour à Lyon

Ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio s’est livré en marge de la rencontre entre le Stade Rennais et Lyon à Décines.

Retour de Bruno Genesio à Lyon ce dimanche

Actuel 4e de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace au Groupama Stadium ce dimanche pour défier l’Olympique Lyonnais (9e). La rencontre compte pour la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette affiche sera particulière pour Bruno Genesio. Le technicien de 55 ans retrouve en effet Lyon, son ancien club. En marge de cette rencontre, le coach du SRFC a évoqué ses liens avec l’OL. Il espère notamment ne pas confondre de vestiaires une fois dans l’antre des Gones. « J’ai commencé à jouer à Lyon à l’âge de 5 ans et demi. J’ai été professionnel là-bas, j’ai la chance d’avoir été entraîneur là-bas pendant trois saisons et demie. Je suis né là-bas, je ne peux pas effacer ces 30-35 ans de vie à Lyon et avec l’Olympique Lyonnais. C’est pour moi un moment particulier que de me retrouver dans le vestiaire visiteur, je vais essayer de ne pas me tromper quand j’arrive », a lâché l’entraîneur de Rennes en conférence de presse.

Un objectif clair pour Genesio avec le Stade Rennais

De retour à Décines, Bruno Genesio ne revient pas pour ressasser ses souvenirs avec l’Olympique Lyonnais. Le coach du Stade Rennais entend ramener un bon résultat du Groupama Stadium. Il reste d’ailleurs sur un large succès lors de sa dernière confrontation contre Lyon. Le SRFC avait étrillé l’OL (4-1) au Roazhon Park en première moitié de saison. « Ce sera une grosse affiche, du niveau Ligue des Champions. Lyon est dans une bonne période avec une équipe qui s’est renforcée cet hiver. On devrait assister à un bon match. Le match aller contre Lyon est l’un des plus accomplis pour nous cette saison. On va y aller pour jouer notre jeu, en essayant d’être plus malicieux et vicieux que jeudi [défaite 2-0 contre Leicester, ndlr] », a prévenu le technicien.