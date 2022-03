PSG Mercato : Le clan Lewandowski annonce ouvertement son choix !

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 06:05

Robert Lewandowski est ciblé par le PSG pour la succession de Kylian Mbappé. L’ancien agent de l’attaquant du Bayern Munich a évoqué son avenir.

Lewandowski rêve toujours du Real Madrid

Débarqué gratuitement en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski est à sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich. Faute de prolongation avec le club allemand, l’international polonais de 33 ans est annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival.

A la recherche d’une nouvelle star en attaque afin de remplacer éventuellement Kylian Mbappé qui pourrait rejoindre le Real Madrid, le numéro 9 des Bavarois aurait toutefois d’autres plans pour son avenir. En effet, lors d’une interview accordée au quotidien allemand Sport Bild, l’ancien agent de Lewandowski a assuré que le natif de Varsovie continue de rêver d’enfiler un jour le maillot des Merengues.

« Il y a quelque chose que Robert n’aime pas dans le Bayern Munich et qui le dérange. En fait, cela se voit à la façon dont lui et le club s’expriment et au fait qu’il n’y a toujours pas de conversations sur le renouvellement. Mon expérience avec lui et son entourage me fait dire qu’il veut partir dans un autre grand club international… de préférence le Real Madrid, ça a toujours été son grand objectif. En fait, je pense que c’est tout à fait possible », a déclaré Maik Barthel.

Toutefois, le club madrilène n’a qu’un rêve pour son avenir : Kylian Mbappé. Une situation qui pourrait totalement relancer le dossier Lewandowski dans quelques mois.

PSG Mercato : Lewandowski prêt à accepter le challenge parisien ?

Dans un entretien avec Téléfoot il y a quelques jours, Robert Lewandowski a évoqué la possibilité d’un transfert au Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé. Sans forcément rejeter cette option, le coéquipier de Kingsley Coman a préféré botter en touche, le flou existant toujours sur le cas Mbappé.

« Je veux jouer encore plusieurs années, pas deux ou trois ans, mais au moins cinq ans. Si dans deux ans je commence à régresser, je songerai à la retraite, mais pas avant. Remplacer Mbappé à Paris ? Je ne sais pas ce qu’il va se passer avec le dossier Mbappé, je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 donc je ne pense pas encore à un transfert au PSG », a confié le meilleur buteur de la Bundesliga.

Auteur de 43 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues, Lewandowski intéresse toujours le club de la capitale qui pourrait profiter de la situation du Real Madrid pour le convaincre de rallier le Camp des Loges pour évoluer aux côtés de Lionel Messi et Neymar.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, les dirigeants parisiens, si Mbappé venait à partir l’été prochain, chercheront à recruter Lewandowski. Toujours selon la même source, la direction du PSG et les représentants du joueur bavarois seraient déjà en discussions, sans trouver d’accord pour le moment.

« Si Kylian Mbappé quitte Paris pour aller au Real Madrid, le PSG tentera de signer Robert Lewandowski. Le contrat de l'attaquant polonais avec le Bayern Munich expire actuellement en 2023, mais il n'y a pas encore d'accord pour la prolongation du contrat et son agent a déjà discuté avec le PSG », écrit Nicolo Schira sur Twitter.

Si les statistiques de l’attaquant polonais font pâlir d’envie plusieurs grosses écuries comme le Paris Saint-Germain, il reste à savoir si le Bayern Munich voudra se séparer de son joueur.

Affaire à suivre…