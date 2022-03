OL : Une statistique inquiétante pour les Lyonnais avant Porto

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 04:03

Le Stade Rennais a défait l’ OL à Lyon (2-4), dimanche, mais Aulas a trouvé les mots pour faire accepter cette défaite, dans un message sur Twitter.

OL : La pire saison des Lyonnais depuis 25 ans !

L’ OL a des résultats en dents de scie en Ligue 1, comme ces dernières saisons. Dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est incliné face au Stade Rennais, devant son public du Groupama Stadium (plus de 46 000 spectateurs). Une défaite qui fait mal au club rhodanien, car le match était contre un concurrent direct dans la course pour une place en coupe d’Europe. En raison de cette défaite, les Gones ont chuté au classement, de la 9e à la 10e place (avec 41 points) à l’issue de la 28e journée.

L’équipe de Jean-Michel Aulas a 9 points de retard sur l’OM (2e) et l’OGC Nice (3e), qui occupent les deux autres places qualificatives pour la Ligue des Champions, en dehors de la 1re déjà acquise au PSG. Les 4e et 5e places, qui donnent droit à la Ligue Europa, sont occupées respectivement par le Stade Rennais (49 points) et le RC Strasbourg (47 points). Plus grave, selon les chiffres de Opta, cette 10e place de l' OL après 28 matchs de Ligue 1 cette saison, est le pire classement du club à ce stade depuis 25 ans. Lyon occupait la 11e lors de l’exercice 1996-1997 à ce stade du championnat et avait fini 8e.

Aulas se projette sur la Ligue Europa pour oublier la défaite contre le SRFC

Malgré ce retard considérable et le nombre de concurrents dans la course à l’Europe, le président de l’ OL veut croire à une possible remontée jusqu’à la dernière journée du championnat. C’est le contenu de son message balancé sur les réseaux sociaux après la claque reçue du SRFC à Décines. « Jeudi, on va se projeter en quart de finale de l’UEFA. On sait faire et tout redevient possible en championnat, car il reste 33 points (30 en réalité) à prendre avec, pour nos adversaires, de très gros matchs aussi », a écrit le dirigeant des Gones.

Pour rappel, l’équipe de Peter Bosz accueille le FC Porto, en 8e de finale retour de la Ligue Europa, après sa victoire à l’aller, au Portugal (1-0). Fort de cette légère avance, Jean-Michel Aulas est confiant pour la qualification de son équipe pour les quarts de finale.