Man City Mercato : Pep Guardiola veut relancer la piste Harry Kane !

Publié par Thomas G. le 15 mars 2022 à 10:36

L'entraineur de Man City, Pep Guardiola, serait à nouveau intéressé par l'attaquant des Spurs, Harry Kane. Il pourrait transmettre une offre cet été.

Man City Mercato : Harry Kane sur le départ ?

L’attaquant de Tottenham est rentré un peu plus dans l’histoire de la Premier League en inscrivant 176 buts en championnat, dépassant ainsi la légende de la Premier League, Thierry Henry. Harry Kane a d’ailleurs déclaré qu’il voulait marquer plus de buts que quiconque dans l’histoire. Cependant, ce record vient embellir la mauvaise passe qu’il traverse avec son club. Les Spurs sont 8e à 6 points de la 4e place d’Arsenal. Les Spurs sont distancés dans la course à la Ligue des Champions, ils n’ont plus leur destin en main, ils doivent espérer plusieurs faux pas de leurs concurrents : Arsenal, Manchester United et West Ham.

À 28 ans, Harry Kane arrive à l’âge de la maturité, il se pose de nombreuses questions sur son avenir. Il n’a toujours pas prolongé avec son club formateur. Son contrat expire en 2024 avec Tottenham. L’international anglais veut remplir son armoire à trophée qui est toujours vide. Il n'a toujours pas réussi à remporter un trophée avec Tottenham, les Spurs vont vivre une nouvelle saison blanche. C’est la raison pour laquelle il avait demandé à partir de l’an dernier, il pourrait réitérer sa demande cet été.

Manchester City : Pep Guardiola à l’affût

Les Citizens veulent toujours recruter Harry Kane. L’été dernier, le transfert de Jack Grealish à hauteur de 118 millions d’euros avait rendu impossible le transfert d’Harry Kane. Les Spurs réclamaient au minimum 180 millions d’euros pour leur attaquant. Néanmoins, Pep Guardiola apprécie beaucoup le profil d’Harry Kane et il souhaiterait l’insérer dans son 4-3-3, malgré le recrutement de Julian Alvarez, le technicien catalan ne manquera pas l’opportunité de recuter l'attaquant anglais.

En effet, selon la presse anglaise, un bon de sortie aurait été accordé à Harry Kane l’été dernier si les Spurs ne se qualifiaient pas pour la Ligue des Champions en fin de saison. Harry Kane pourrait se laisser tenter par le projet de Man City, mais dans ce dossier, on pourrait vivre un nouveau derby de Manchester, car les dirigeants de Manchester United sont aussi très intéressés par le capitaine de la sélection anglaise.