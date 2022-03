PSG Mercato : Après Madrid, coup de théâtre à Paris pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 21:17

Le vent de changement annoncé au PSG après le fiasco contre le Real Madrid annonce déjà ses couleurs. Neymar pourrait ne pas y échapper.

Le Paris SG veut se débarrasser de Neymar

En signant un chèque historique de 222 millions d’euros en août 2017 pour arracher Neymar au FC Barcelone, les dirigeants du Paris Saint-Germain espéraient tenir là le chaînon manquant pour un succès en Ligue des Champions, le premier de l’histoire du club. Mais cinq ans après, le constat est très amer.

Régulièrement en proie à de graves blessures, l’international brésilien de 30 ans a manqué la plus part des rendez-vous importants du PSG. Et même les fois où il est présent, le milieu offensif auriverde n’a pas été décisif. Comme ce fut dernièrement le cas contre le Real Madrid. Une situation qui semble avoir exaspéré au plus haut niveau dans les sphères du Paris SG. En effet, Foot Mercato assure ce mardi que la formation française cherche désormais à se débarrasser de Neymar.

Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi et les siens l’auraient proposé à plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, lors du mercato estival passé. Le journaliste Santi Aouna précise même que « les dirigeants du PSG ne s'opposeront pas à un départ de l'attaquant brésilien » à l’issue de la saison. Et toujours selon la même source, « la position est d'autant plus sérieuse qu'elle est partagée jusqu'à Doha. »

Pas forcément opposé à un retour de son ancien numéro 11, le Barça, « en proie à de sérieuses difficultés financières et omnibulé à l’idée de recruter un numéro 9 de calibre international », n’a pour le moment pas prévu de foncer sur Neymar, à en croire le spécialiste mercato du média francilien.

« Une chose est sûre, le PSG est ouvert pour tenter d’offrir une porte de sortie honorable à Neymar tout en espérant limiter la casse financièrement », conclut l’article. De son côté, le principal concerné aurait également ses idées en ce qui concerne la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Neymar a déjà ses plans pour l’avenir

Choqué par les sifflets du public du Parc des Princes, dimanche, contre les Girondins de Bordeaux, Neymar se poserait des questions sur son futur avec le Paris Saint-Germain. Et d’après les informations du média Don Balon, l’entourage du partenaire de Kylian Mbappé espère que trois clubs frapperont à la porte du Paris SG lors du prochain marché de l’été afin de rendre possible un transfert.

Le journal espagnol révèle ainsi que le natif de Mogi das Cruzes se verrait bien à Manchester United, au FC Barcelone ou même au Real Madrid. Reste maintenant à savoir lequel de ces trois clubs passera à l’action pour lui.