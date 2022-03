OM Mercato : C’est confirmé, William Saliba proche d'une prolongation

Publié par Timothée Jean le 16 mars 2022 à 10:20

Véritable satisfaction à l’ OM cette saison, William Saliba se dirige vers un retour à Arsenal. Les Gunners s’activent pour la prolongation de son contrat.

OM Mercato : William Saliba vers une nouvelle prolongation

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance d’Arsenal, William Saliba (20 ans) n’a pas tardé pour s’imposer au sein de la défense de l’ OM. Le jeune défenseur tricolore a enchaîné de belles performances à l’Olympique de Marseille, si bien que ses nouveaux dirigeants ambitionnent de le conserver sur le long terme. Pourtant, le capitaine des Bleuets n’est pas assuré de poursuivre son aventure sous les couleurs olympiennes. Et pour cause, il est prêté sans option d’achat par Arsenal. Le défenseur de 20 ans est donc censé retourner chez les Gunners à l’issue de la saison en cours.

Si la direction de l’ OM souhaitait absolument conserver William Saliba au-delà de la saison actuelle, il semblerait que Mikel Arteta ait mis son veto dans ce dossier. Cette semaine, le Daily Mail confirme que l’entraîneur espagnol souhaite impérativement récupérer son défenseur prêté à l’Olympique de Marseille. Le média britannique va même plus loin, en dévoilant que les dirigeants londoniens ont récemment engagé des discussions avec le jeune défenseur, dans l'optique de prolonger son contrat.

William Saliba est heureux à Marseille

Prêté à l' OM cette saison, William Saliba est lié à Arsenal jusqu’en 2024. Le défenseur central de 20 ans pourrait ainsi voir son bail avec les Gunners être rallongé de quelques années. Mais pour l’heure, le jeune joueur ne montre aucun empressement à signer un nouveau bail chez l'écurie londonienne. Le joueur ne cesse de répéter à qui veut l’entendre qu’il est heureux d’évoluer à Marseille.

L’attachement de l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne pour le club phocéen pourrait donc remettre en cause son retour en Premier League. D’autant plus que les dirigeants marseillais ne perdent pas l’espoir de le conserver. Les Marseillais devront néanmoins se montrer très convaincants pour faire plier la direction d’Arsenal. Le Real Madrid, le FC Séville et l’Inter Milan seraient également en embuscade pour l’ancien Stéphanois.