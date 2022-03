OM Mercato : Une recrue hivernale passe aux aveux à Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 mars 2022 à 11:25

Arrivé cet hiver en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac peine à s’imposer à l’ OM. Le défenseur bosnien s’est exprimé sur ses débuts difficiles à Marseille.

OM Mercato : Kolasinac explique ses débuts difficiles à Marseille

Lors du dernier mercato hivernal, Sead Kolasinac a rompu son contrat avec Arsenal afin de rejoindre gratuitement l’Olympique de Marseille. Sa venue au Vélodrome a suscité de grands espoirs chez les supporters phocéens. Mais depuis son arrivée, le défenseur bosnien ne parvient pas à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, suscitant parfois la colère de certains observateurs marseillais.

Peu aligné par Jorge Sampaoli au sein de l'effectif olympien cette saison, l'ancien joueur d’Arsenal a répondu avec franchise aux critiques dont il fait l’objet. Il a reconnu que ses débuts n’étaient pas forcément à la hauteur des attentes. Néanmoins, Sead Kolasinac travaille d’arrache-pied afin de mieux s’adapter au système de jeu olympien, quel que soit le poste retenu. « Je savais en arrivant que j'allais avoir besoin de temps pour être en bonne condition, car je n'avais pas beaucoup joué ces derniers mois. En tant qu'arrière gauche, tu dois être présent offensivement et défensivement. J'essaie de faire du mieux possible, mais le foot reste un sport collectif, donc ce qui compte c'est de faire de bonnes performances ensemble », a-t-il indiqué en conférence de presse avant le match retour contre le FC Bâle.

Sead Kolasinac est heureux à Marseille

Après une période d'adaptation difficile, Sead Kolasinac semble désormais en mesure d’enchaîner des matchs à l’ OM. Il a d’ailleurs été titularisé lors des deux dernières rencontres avec les Olympiens. L’international bosnien a reconnu qu’il se sent mieux à présent sous la tunique marseillaise. « Je me sens bien désormais (…) À chaque séance d'entraînement, je me sens mieux. J'étais content de démarrer les deux derniers matchs et même pendant les matchs je me sens bien », a-t-il ajouté. L’ancien défenseur des Gunners semble ainsi être parvenu à surmonter le blocage qui l’empêchait de se libérer totalement à Marseille. De bon augure pour Jorge Sampaoli aux vues des prochaines grosses échéances de la saison.