OL Mercato : Lacombe livre la vraie raison du départ de Juninho

Le départ de Juninho, ex-directeur sportif de l’ OL, en pleine saison, a surpris Bernard Lacombe, ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas.

Juninho avait annoncé son départ de l’ OL, dans un premier temps à la mi-novembre 2021, pour la fin de saison 2021-2022. Une fin d'exercice qui coïncidait avec la fin de son contrat de trois ans signé lors de son retour à l’Olympique Lyonnais en mai 2019. « Dans ma tête, c’était pour trois saisons. Il y a une fatigue mentale énorme […]. J’ai envie de me reposer un peu », avait-il justifié.

Mais à la surprise générale, le dirigeant de 47 ans a fait une nouvelle annonce début décembre 2021, dans laquelle il a fait savoir qu’il quitte son poste de directeur sportif plus tôt à la mi-saison. « C’est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j’ai aussi besoin d’arrêter », avait-il expliqué par la suite. Finalement, le directeur sportif était parti de Lyon à six mois de la fin de son bail, sans faire de bruit.

Lacombe, « certaines choses ont un peu agacé Juninho »

Revenu sur la démission inattendue de Juninho, Bernard Lacombe avoue être surpris par le choix du Brésilien, car il n’imaginait pas son départ aussi tôt. L’ex-joueur, entraîneur, puis dirigeant du club rhodanien évoque « une incompréhension totale ». « J’ai posé la question, j’ai demandé la raison, mais je n’ai pas eu de réponse », a-t-il avoué dans L’Équipe, avant de faire la révélation suivante : « Juni' ne m’en a jamais parlé, alors qu’on était pourtant proches. Il est parti tout d’un coup, et c’est tellement triste… Je ne pouvais pas imaginer qu’il le fasse, même si je sais que certaines choses l’ont un peu agacé ». Le proche de Jean-Michel Aulas reconnait donc que l'ancienne gloire lyonnaise était excédée.