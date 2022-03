OM Mercato : C’est confirmé, l'avenir de Saliba est déjà réglé !

Publié par Timothée Jean le 17 mars 2022 à 21:25

Prêté par Arsenal, William Saliba réalise une très belle saison à l’ OM. Mais le jeune défenseur tricolore ne fera pas long feu sous la tunique marseillaise.

OM Mercato : Un choix payant pour William Saliba

Considéré comme l’une des belles promesses du football français, William Saliba n’a jamais eu l’occasion de briller à Arsenal. Lié au club londonien jusqu’en juin 2024, le défenseur central de 20 ans a enchaîné des prêts ces dernières saisons. Après un passage mitigé à Nice la saison passée, il a rejoint l’ OM cet été sous la forme d’un prêt. Un choix payant puisque William Saliba a retrouvé des couleurs à Marseille.

L’ancien Stéphanois enchaîné de belles performances en 38 rencontres disputées cette saison et réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière. Par contre, cette réussite et ce regain de forme de l’ancien Stéphanois n’étonnent pas vraiment Bacary Sagna. L’ancien latéral des Gunners estime que Mikel Arteta a eu le nez creux en envoyant William Saliba à l’OM dans l’optique de s'aguerrir dans le championnat français. « William est l’un des joueurs-clés en défense, il est très calme avec le ballon, il peut jouer de derrière, il est très puissant et bon dans les duels. Je pense qu’il avait juste besoin de temps pour jouer. Et Mikel Arteta l’a compris. Ce n’est pas parce qu’il ne l’apprécie pas. Mais je pense qu’à 18 ou 19 ans, vous avez besoin de jouer, d’être impliqué chaque week-end », a déclaré Bacary Sagna, contacté par Genting Casino.

William Saliba va retourner à Arsenal

Prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba vit enfin une saison pleine où il peut se distinguer. Et si les dirigeants de l'Olympique de Marseille souhaitent le conserver, le jeune joueur se dirige inéluctablement vers un retour chez les Gunners. Car son prêt à l’OM ne contient pas d’option d’achat. Toutefois, le calvaire qu’il a vécu sous les ordres de Mikel Arteta pourra-t-il le dissuader de retourner chez les Gunners ? Bacary Sagna n’y croit pas. Il est même impatient de voir l’ancien Stéphanois revenir à Arsenal. « Il a sûrement progressé en France, mais la Premier League c’est autre chose. Je pense qu’il a les capacités pour réussir, j’ai hâte qu’il revienne », a confié l’ancien Cityzen, persuadé que William Saliba évoluera sous les couleurs d’Arsenal la saison prochaine.