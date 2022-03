OL : Critiqué un temps, Thiago Mendes répond à ses détracteurs

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 20:35

Thiago Mendes a failli quitter l’ OL pour retourner au Brésil à l’été. Revenu au top niveau, suite à son repositionnement, il répond à ses détracteurs.

OL : Thiago Mendes, un retour en forme en défense !

Critiqué sévèrement un temps à l' OL, Thiago Mendes a tenté de retourner dans son pays natal où Flamengo était intéressé par ses services pendant le mercato estival dernier. L’Olympique Lyonnais était même à l’écoute des propositions pour le milieu défensif. Toutefois, Jean-Michel Aulas ne voulait pas brader ce dernier, car il a été acheté à 22 M€, hors bonus, au LOSC en juillet 2019. En effet l’offre du club brésilien n’a pas intéressé la direction du club rhodanien. Sous contrat jusqu’à 2023, Thiago Mendes a ainsi été contraint de rester à Lyon.

Mais la roue à commencer à tourner pour ce dernier, suite à la mise à l’écart de Marcelo, et aux blessures de Sinaly Diomandé et de Jason Denayer. En effet, Peter Bosz a été obligé de repositionner le Brésilien en défense centrale, vu l’indisponibilité des trois arrières axiaux, mais aussi les difficultés de la recrue Jérôme Boateng. Thiago Mendes s’est rapidement imposé dans la défense de l' OL au côté du jeune Castello Lukeba (19 ans).

Thiago Mendes, « les critiques m'ont permis de progresser... »

Interrogé en conférence de presse sur son nouveau poste, le joueur de 30 ans en a profité pour répondre à ses détracteurs. « Depuis que je suis là, j'ai entendu beaucoup de critiques », a-t-il rappelé d’entrée. « J’ai toujours cherché à travailler et à donner le meilleur de moi-même. Ces critiques m'ont permis d'avancer, de progresser, de travailler dur. Je fais ça pour aider l'équipe et pour les supporters », a-t-il laissé entendre.

Thiago Mendes assure cependant qu'il se sent bien dans sa nouvelle position de défenseur central, même s’il rappelle que ce n’est pas son poste de prédilection. « Je tiens à souligner que je suis milieu de terrain. Je me sens bien tout de même en tant que défenseur central. Je me donne à 100%. Je suis content de jouer dans cette position, car je peux aider l'équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.