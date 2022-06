Montpellier HSC Mercato : Bientôt un renfort dans la défense du MHSC

Publié par Thomas G. le 02 juin 2022 à 15:09

Montpellier HSC Mercato : En difficulté pendant la deuxième partie de saison, le MHSC aurait coché le nom d'un défenseur formé à l'OGC Nice.

Montpellier HSC Mercato : Une défense à reconstruire au MHSC

Orphelin de Mihailo Ristić et de Junior Sambia, le Montpellier HSC souhaite renforcer sa défense au plus vite. De plus, les Montpelliérains ont de grandes ambitions pour la prochaine saison en ayant comme objectif d’accrocher une place européenne. Dans cette optique, le club de la Paillade serait intéressé par le latéral gauche de Boavista, Yanis Hamache, d'après Foot Mercato. Le défenseur de 22 ans a été formé à l’OGC Nice et l’Algérien a impressionné les observateurs cette année au Portugal. Yanis Hamache a été l’un des artisans de la bonne saison de Boavista. Le club portugais a acquis son maintien avec brio en finissant avec 9 points d’avance sur la zone de relégation.

Yanis Hamache est coté à 2 millions d’euros sur le site Transfermarkt, une somme que les Montpelliérains pourraient débourser pour s’offrir l’ancien niçois. Néanmoins, le latéral algérien est un joueur courtisé, puisque des clubs français et anglais sont également intéressés.

Montpellier HSC : Enfin une équipe compétitive ?

La nouvelle est tombée hier, Téji Savanier le capitaine de la Paillade serait proche d’un accord pour prolonger son contrat avec le Montpellier HSC. Le milieu de 30 ans n’a cessé de clamer son amour pour le club, mais son souhait était d’évoluer dans une équipe compétitive. Par conséquent, sa signature serait le signe que le club est prêt à investir pour se renforcer significativement.

Avant le début du mercato, les Montpelliérains ciblent deux défenseurs, un milieu de terrain et un attaquant. La défense reste la priorité du MHSC, qui piste également le latéral Clément Michelin. Les Héraultais ont conscience que le marché des transfert sera important pour finir dans le haut de tableau en fin de saison. D’autant plus qu'ils n’auront pas le droit à l’erreur dans une saison à quatre descentes.