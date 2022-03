OL Mercato : Le sort de Bosz scellé à l'Olympique Lyonnais ?

Publié par ALEXIS le 23 mars 2022 à 03:05

Après le départ de Juninho de l' OL en décembre 2021, Peter Bosz pourrait être limogé à l’issue de la saison, sauf s’il gagne la Ligue Europa.

OL : L'objectif de l'Olympique Lyonais déjà raté

L’ OL est loin d’atteindre son objectif cette saison, à savoir décrocher une place en coupe d’Europe. Classé 10e de Ligue 1, avec 42 points, le club rhodanien a 10 points de retard sur la 3e place du podium occupée par le Stade Rennais. Pour la 5e place qualificative pour l’Europa League en 2022-2023, l’Olympique Lyonnais a 6 points à rattraper sur le RC Strasbourg. Il faut dire qu’il reste encore 9 matchs à disputer et 27 points en jeu. Tous les renversements sont donc encore possibles dans la course pour les places européennes. Cependant l’ OL part de loin et a plusieurs concurrents et non des moindres (l’AS Monaco, le LOSC, l’OGC Nice ou encore l’OM) devant lui.

Dans l’After Lyon sur RMC Sport, le journaliste Edward Jay ne croit plus à une possible remontée des Gones. Selon son analyse, l’équipe de Peter Bosz a déjà raté sa saison en Ligue 1. « Il y a déjà un sentiment d’inachevé, car sauf si l’ OL gagne l’Europa League, l’ OL ne sera pas européen », a-t-il prédit.

Mercato : Vers le limogeage de Peter Bosz en mai ?

Comme Jean-Michel Aulas l’a annoncé, le technicien néerlandais ne sera pas limogé en cette fin de saison, malgré ses résultats en dents de scie en championnat. Toutefois, il ne poursuivra pas sur le banc de touche de Lyon la saison prochaine, à en croire le confrère. « Fatalement, un entraîneur est un homme de résultat comme on le dit à Lyon. Il n’y a pas de résultat, donc Peter Bosz ne sera pas là l’année prochaine », a annoncé Jay, tout en rapportant l’avis du public de l’ OL : « c’est ce que disent les supporters. Ils ont un goût d’inachevé […] On s’est fait à l’idée que Lyon n’ira pas en coupe d'Europe et que Peter Bosz ne sera plus là l’année prochaine ». Notons que les Lyonnais affronteront West Ham en quarts de finale de la Ligue Europa, les 7 et 14 avril prochain.