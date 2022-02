OL Mercato : Nouvelle annonce d'Aulas sur le sort de Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 14 février 2022 à 22:37

L’ OL a des résultats en dents de scie en Ligue 1, mais Aulas fait toujours confiance à Peter Bosz. Il l’a réaffirmé après la victoire sur l’OGC Nice (2-0).

OL Mercato : Aulas a accordé un sursis à Bosz jusqu'à fin février

Alors que l’ OL traversait une période compliquée et que l’équipe de Peter Bosz a fini dans la deuxième moitié du classement de Ligue 1 à la mi-saison (13e précisément), Jean-Michel Aulas avait soutenu son entraîneur annoncé sur la sellette. « Il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat... » avait déclaré le président de l’Olympique Lyonnais à la trêve hivernale en décembre dernier, tout en admettant : « on est très en retard en Ligue 1, mais ce n'est pas rédhibitoire ».

Après 24 journées de championnat, le club rhodanien est 7e avec 37 points, à seulement 5 points du podium et de l’OGC Nice. Justement, le Gym que l’ OL a défait samedi dernier au Groupama Stadium (2-0).

Le président des Lyonnais défend le bilan de son entraîneur

Et après cette victoire, qui permet à son club de rester au contact de ses concurrents directs dans la course pour une place qualificative en Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a encore défendu le bilan de Peter Bosz. « Il faut tempérer tout cela. Le coach n’a pas été en danger. L’Olympique Lyonnais reste en course pour le podium » a-t-il écrit sur son compte Twitter, en réaction à l’analyse de Thierry Henry sur l’irrégularité des Gones.

« Sur 2022, l' OL est dans les temps avec 10 points en cinq matchs (victoires contre le PSG, l'OM, Monaco, Nice). Avec beaucoup d’absents, malades, de joueurs à la CAN ou en sélection, blessés », a fait remarquer le dirigeant rhodanien, en déclarant pour finir : « on soutiendra l’équipe jusqu’au bout Ligue 1 et en Ligue Europa » !

Notons que Laurent Blanc, un coach dont le nom est associé à Lyon depuis longtemps, est libre depuis dimanche, suite à son limogeage par Al-Rayyan (Qatar).