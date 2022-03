Mercato Barça : Ousmane Dembélé, Alba laisse Barcelone décider

Publié par Gary SLM le 24 mars 2022 à 09:46

Ousmane Dembélé, en fin de contrat au Barça, pourrait partir à la fin de la saison. Jordi Alba s'est prononcé sur ce dossier chaud du FC Barcelone.

Mercato Barça : Ousmane Dembélé doit rester

L’ancien joueur du Stade Rennais, Ousmane Dembélé joue les Kylian Mbappé du PSG avec le FC Barcelone. Alors qu’approche la fin de son contrat et que tout le FC Barcelone voudrait qu’il prolonge, l’attaquant de 24 ans prend son temps sur la décision de la trajectoire à donner à sa carrière de footballeur. Son entraîneur Xavi, le président du Barça Joan Laporta et les différents joueurs du club Blaugrana aimeraient le voir rester, mais le buteur français s’accorde encore plus de temps avant de décider.

Interrogé sur la situation de son coéquipier par la Cadena SER, Jordi Alba s’est lui aussi montré attaché au joueur offensif dont il aimerait voir la carrière se poursuivre au FC Barcelone. Pour autant, l'international espagnol refuse de se substituer à la direction du club catalan, seule à décider de l’issue à donner à cette affaire qui traine depuis maintenant plusieurs mois.

Pour Alba, c'est au FC Barcelone et Dembélé de décider

L’arrière gauche polyvalent a confié : " J'espère (qu' Ousmane Dembélé prolongera son contrat au FC Barcelone), mais la décision appartient au club et au joueur. » Pour l'ancien joueur de Valence, il est clair qu’à son poste, l’ex-joueur du SRFC « est de loin l'un des meilleurs au monde. » « Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais sa meilleure option est de rester au Barça », conseille-t-il au crack passé par le Borussia Dortmund.

L’actualité mercato du Barça tourne forcement autour de l’avenir de l’international français aux 27 sélections et 4 buts. Ses dirigeants insistent pour le retenir mais comme son compatriote Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé s’accorde un long temps de réflexion avant sa décision.