Barça Mercato : Le FC Barcelone pourrait perdre deux gros cracks

Publié par Jules le 24 mars 2022 à 15:57

Le Barça, dont le retour en forme s’explique en partie par la grosse progression de ses jeunes joueurs, pourrait perdre deux gros cracks.

Barça Mercato : Deux espoirs refusent de prolonger

Le FC Barcelone semble aller mieux ces dernières semaines. En plus de l'arrivée convaincante de plusieurs joueurs cet hiver, dont Aubameyang qui performe en Espagne, les bonnes prestations du Barça sont aussi liées à l'émergence de certains talents. Parmi eux, Gavi (18 ans) et Araujo (23 ans), qui sont en fin de contrat en 2023, auraient refusé une nouvelle offre de prolongation du club catalan. D'après Marca, la nouvelle offre de contrat n'aurait pas convaincu les deux joueurs qui pourraient partir libre la saison prochaine si les négociations n'avancent pas.

Formé à la Masia, Gavi est vu comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'institution barcelonaise et le montre cette saison, malgré son très jeune âge. Araujo, longtemps remplaçant en Catalogne, semble avoir franchi un cap au Barça. Les Blaugranas aimeraient donc conserver ses joueurs à l'avenir et éviter de perdre deux de ses éléments les plus utilisés cette saison. Alors que plusieurs départs se précisent à Barcelone, le club semble être dans une impasse avec ces deux dossiers qui semblaient pourtant en bonne voie il y a quelques semaines.

Le Barça ne cède pas à la panique

Malgré ce nouveau refus de la part des deux joueurs barcelonais, le club n'est pas résigné et garde bon espoir de voir Gavi et Araujo prolonger pour le club. Concernant Gavi, le joueur en partie formé à la Masia ferait du Barça une priorité pour son avenir et devrait donc finir par céder aux avances de son club formateur. Pour Ronald Araujo, même si le club reste optimiste, les négociations pourraient s'avérer plus délicates.

Suivi par plusieurs grosses formations européennes, Gavi ne serait pas intéressé par un départ du Barça. Araujo, quant à lui, semble ne pas fermer totalement la porte à une nouvelle expérience, d'autant plus que de gros clubs anglais seraient intéressés par ses services. Les deux clubs de Manchester ainsi que Chelsea sont annoncés sur les rangs pour récupérer le défenseur uruguayen. Reste à voir si le FC Barcelone arrivera à ses fins ou tentera de lui trouver une porte de sortie pour ne pas le voir partir gratuitement la saison prochaine.