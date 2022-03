France-Côte d'Ivoire : La compo probable des Bleus avec une surprise !

Publié par Thomas G. le 24 mars 2022 à 11:42

L’Equipe de France affronte vendredi soir la Côte d’Ivoire au Vélodrome. Certains joueurs ont une carte à jouer pour gagner leur place en vue de Mondial.

Equipe de France : Quel onze de Deschamps face à la Côte d'Ivoire ?

L’Equipe de France affrontera la Côte d'Ivoire au Vélodrome ce vendredi. C’est la première fois que les Bleus reviennent à Marseille depuis la demi-finale de l’Euro en 2016 face à l’Allemagne. Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps devrait reconduire son 3-5-2. Il avait annoncé en conférence de presse que Kingsley Coman serait désormais utilisé comme piston droit, ce qui confirme l’intention du sélectionneur d’installer ce nouveau dispositif, Jonathan Clauss devrait le suppléer à ce poste.

Hugo Lloris tiendra une nouvelle fois sa place dans les buts des Bleus, tandis que la défense central devrait être composée de Raphaël Varane, Jules Koundé et Lucas Hernandez. Kingsley Coman devrait être reconduit en piston droit et Lucas Hernandez en piston gauche. Au milieu N’Golo Kanté est incertain et pourrait être remplacé par Aurélien Tchouaméni. Paul Pogba tient la corde pour la place restante. En attaque, Didier Deschamps devrait reconduire le trio d’attaque vainqueur de la coupe du monde, composé de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann.

Les trois novices chez les Bleus, William Saliba, Christopher Nkunku et Jonathan Clauss auront une carte à jouer durant cette trêve internationale. Le sélectionneur français pourrait leur offrir leurs premières sélections lors de ces deux matches amicaux.

Une Equipe de France similaire à celle au Qatar ?

Traditionnellement, le rassemblement de l’Equipe de France est un indicateur pour savoir qui jouera l’Euro ou la Coupe du Monde. Cependant, le contexte particulier qui entoure cette édition au Qatar rebat les cartes. C’est la raison pour laquelle Didier Deschamps a décidé d’incorporer des nouveaux éléments dans son groupe. Deux autres rassemblements se tiendront pour l’Equipe de France avant de s’envoler au Qatar, un premier en juin et un second en septembre. À cette occasion, les Bleus remettront leur titre en jeu en Ligue des Nations, le rassemblement de septembre sera donc déterminant à trois mois de la liste pour le mondial. Les Bleus seront aussi fixés sur leurs adversaires lors de la Coupe du Monde, vendredi 1er avril, à l’issue du tirage au sort des phases de poules. L’Equipe de France championne du monde en titre sera dans le chapeau 1.

Compo probable de l’Equipe de France contre la Côte d'Ivoire :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, R.Varane, L. Hernandez

Milieux de terrain : K. Coman, N. Kanté (ou Tchouaméni), A. Griezmann, P. Pogba, T. Hernandez

Attaquants : K. Mbappé, O. Giroud