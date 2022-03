RC Strasbourg Mercato : Un départ à Metz, les supporters furieux !

Publié par Thomas G. le 25 mars 2022 à 16:01

Selon les informations du journal L'Équipe, un latéral gauche du FC Metz va s'engager au RC Strasbourg, ce qui ne plaît pas aux supporters Messins.

RC Strasbourg Mercato : Thomas Delaine provoque la colère des supporters Messins

Le journal L'Équipe avait annoncé mardi la signature de Thomas Delaine au RC Strasbourg. Le joueur du FC Metz devrait s'engager la saison prochaine avec le RCSA. La nouvelle avait été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme en Alsace, mais un peu moins en Meurthe-et-Moselle. En effet, les supporters messins ont été déçus par le choix du latéral gauche de 30 ans et l'ont font savoir sur les réseaux sociaux.

En février 2021, le défenseur messin avait déclaré lors d’une interview : « Franchement c’est compliqué quand il y a une rivalité… Je ne me vois pas jouer à Nancy. » Le joueur avait fermé la porte à un transfert chez les Nancéens à cause de la rivalité entre les deux clubs. Il est vrai que la rivalité entre Metz et Nancy est différente, mais il existe bel est bien aussi une rivalité entre Strasbourg et Metz. Une concurrence que Thomas Delaine a semble t-il ravivé avec son transfert. Le défenseur français a cédé aux sirènes strasbourgeoises, notamment parce qu'il pourrait découvrir la Coupe d’Europe avec le RCSA.

Julien Stéphan, guide de l’essor Strasbourgeois

Depuis l’arrivée de Julien Stéphan à la tête du RC Strasbourg, l’équipe s’est transfigurée. Les Strasbourgeois sont actuellement 5es de Ligue 1, en bonne position pour se qualifier en Ligue Europa. Les Alsaciens ne se refusent rien et se mettent à rêver d’un retour en Coupe d’Europe 30 ans après. L’ambition est de retour à Strasbourg grâce à Marc Keller et Julien Stéphan qui ont su insuffler une nouvelle rigueur au club.

Des joueurs comme Kevin Gameiro et Ludovic Ajorque symbolisent la transformation de Strasbourg. Julien Stéphan a ramené de la régularité au club, qui est invaincu depuis 7 matches en Ligue 1. Le RCSA se donne les moyens pour se mêler à la lutte pour l’Europe. L’aventure du RC Strasbourg pourrait même se terminer avec un podium, où les hommes de Julien Stéphan rêveraient de disputer la Ligue des Champions.