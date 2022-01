PSG Mercato : ASSE, Blaise Matuidi proche d'un retour en France

Publié par Thomas le 06 janvier 2022 à 12:42

Figure marquante du PSG et de l' ASSE, Blaise Matuidi est proche d'un départ de la MLS et pourrait rebondir dans l'un de ses anciens clubs.

PSG Mercato : Matuidi objectif de l’ESTAC en janvier

C’est peut-être la grosse info de ce jeudi, sous contrat jusqu’en décembre prochain dans son club de l’Inter Miami en MLS, l’ancien milieu star du Paris saint-Germain, Blaise Matuidi est à un pas de quitter l’Amérique pour s'offrir un dernier défi dans un autre club. Arrivé lors de l’été 2020 en partance de la Juventus, le champion du Monde 2018 est courtisé par de nombreux clubs, qui, malgré son âge avancé (34 ans), rêvent de récupérer l’infatigable milieu de terrain français.

Véritable chouchou du Parc des Princes et de Geoffroy-Guichard, Matuidi pourrait bien faire son grand retour en Ligue 1 où l’un de ses anciens clubs lui fait les yeux doux.

Selon le journaliste Santi Aouna, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne serait dans le viseur de l’ESTAC, son tout premier club dans l’élite. Les Troyens rêveraient de faire venir leur ancien joyau dans leur rangs, profitant de sa situation délicate dans le club de David Beckham. A l’instar de Adil Rami, arrivé cet été, le promu souhaite enrôler un deuxième champion du Monde dans son équipe et compte bien y mettre les moyens.

Le journaliste de Foot Mercato précise néanmoins que le dossier reste complexe et que d’autres clubs avec plus de moyens sont aussi sur le coup comme Al-Gharafa SC au Qatar. L’insider précise également que les dirigeants troyens ont pour projet de révolutionner leur effectif cette année, en pistant un défenseur central, un milieu de terrain, un ailier et un attaquant.

Matuidi, le très bon coup à jouer pour Saint-Etienne ?

Proche d’un départ cet hiver de la MLS, Blaise Matuidi représente une option de choix à bas coût pour plusieurs clubs désireux de se renforcer cet hiver. En guise de dernière parade avant de prendre sa retraite, l’international tricolore pourrait venir prêter main forte à l’un de ses anciens clubs en difficulté. Si l’intérêt des Troyens pour Matuidi est réel, il pourrait rapidement le devenir pour les Stéphanois, qui pourraient demander le prêt du joueur jusqu’à la fin de la saison.

En grandes difficultés économiques et sportives, l’ ASSE pourrait tirer son épingle du jeu, en s’immiscent dans la course au milieu de terrain. Son salaire pourrait néanmoins poser problème pour les maigres finances du club ligérien, qui a déjà recruté 3 joueurs en l’espace d’une semaine.

Si l’idée d’un retour de Blaisou à Geoffroy-Guichard relève pour l’instant de l’hypothèse, il est probable que le board stéphanois s’y intéresse rapidement. Pour rappel, Blaise Matuidi avait explosé de 2007 à 2011 lors de son passage à l’AS Saint-Etienne où il s’était révélé comme l’un des tous meilleurs récupérateurs de notre championnat, il fera par la suite le bonheur des supporters du PSG durant plus de 6 ans.