ASSE Mercato : ESTAC, Matuidi bientôt de retour en Ligue 1

Publié par Thomas G. le 26 janvier 2022 à 11:35

Le champion du monde français, Blaise Matuidi, passé par l' ASSE, le PSG ou encore l' ESTAC, est libre de tout contrat. Il est proche d'un retour en Ligue 1.

ASSE Mercato : Blaise Matuidi est libre

Le milieu de terrain international français de 34 ans est libre de tout contrat. Blaise Matuidi n’apparaît plus dans la liste des joueurs de l’Inter Miami, l’équipe de David Beckham. Après une saison du côté de Miami en MLS, Matuidi a décidé de plier bagage. L’international français aux 84 sélections est donc libre de s’engager là où il le souhaite. La tendance semble se diriger vers un retour en Europe pour l’ancien joueur du PSG et de la Juventus.

Le milieu de terrain a été champion de France à cinq reprises avec le PSG et champion d’Italie à trois reprises avec la Juventus. Ce serait un renfort de taille pour le club qui s’attachera ses services. Matuidi a laissé un bon sentiment dans tous les clubs où il a évolué. Le PSG, la Juventus, l' AS Saint-Etienne, mais aussi Troyes pour ne citer qu'eux, les critiques sont dithyrambique pour le natif de Toulouse. Alors un retour dans l'un de ses anciens clubs est-il envisageable ?

Deux anciens clubs auraient besoin de lui

Un retour de Blaise Matuidi à la Juventus ou au PSG semble peu probable. Néanmoins, concernant l’ ASSE et l’ESTAC, la probabilité est plus forte. D’autant plus que ce sont deux clubs en difficulté, qui auraient bien besoin d’un renfort de poids. En effet, Blaise Matuidi est toujours ce milieu au volume de jeu extraordinaire. D’un côté, Saint-Etienne, lanterne rouge, fait tout pour réaliser l’exploit, durant ce mercato hivernal. Les Verts ont enregistré l’arrivée de plusieurs joueurs censés les aider à créer l’exploit. La venue de Matuidi viendrait conclure cette stratégie de reconquête.

De l’autre côté, il y a le club formateur de Matuidi, l’ESTAC. Début janvier, une rumeur faisait état d’un intérêt de Troyes pour le champion du monde2018. Cependant, la question du salaire accordé au quintuple champion de France posait problème. Le joueur pourrait consentir à un effort considérable pour retrouver le club qui lui a fait découvrir le monde professionnel.