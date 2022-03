Bordeaux Mercato : Costil lève le voile sur son futur avec le FCGB

Publié par ALEXIS le 28 mars 2022 à 11:40

En conflit ouvert avec les Ultramarines de Bordeaux, Benoît Costil va-t-il quitter les Girondins ou aller au bout de son contrat en juin 2022 ?

Bordeaux : Vive tension entre Benoît Costil et les Ultramarines

Depuis la défaite des Girondins à Bordeaux, à 11 contre 9, face au Montpellier HSC (0-2), Benoît Costil est dans le collimateur des supporters du club au scapulaire. Il est accusé, avec son coéquipier Laurent Koscielny, de propos racistes. Lors du match de la 29e journée de Ligue 1, la tension était montée entre les Ultramarines et le gardien de but au stade Matmut Atlantique. Au sortir de la vive tension vécue dans l’enceinte du FCGB, Benoît Costil aurait confié à des proches son envie de quitter Bordeaux avant même la fin de la saison.

« Benoît Costil a annoncé son départ à plusieurs joueurs et certains salariés, après les incidents », avait fait savoir 20 Minutes. « Je m’en vais, je ne finirai pas la saison », aurait confié le portier de 34 ans. Pour apaiser la situation, le club de Gérard Lopez a publié un communiqué dans lequel il a « rappelé la nécessité de respecter le principe de présomption d'innocence ». Quant à l’ensemble des joueurs de Bordeaux, ils ont apporté leur soutien à leur portier N°1.

Costil, parti pour rester au FCGB jusqu’à la fin de la saison

Malgré tout, les supporters ultras n'en démordent pas. Benoît Costil a quant à lui porté plainte pour diffamations contre les UB 87, selon L’Équipe. Alors que l’entourage du gardien de but « parlait de réflexion sur son avenir » selon le journal gratuit, Sud Ouest croit savoir que Benoît Costil va quitter les Marine et Blanc à la fin de la saison et de son contrat en juin. Par ailleurs, son salaire estimé à 200 000 € mensuel, par le quotidien sportif, pèserait lourd dans le budget de la nouvelle direction girondine.