Montpellier HSC Mercato : Un départ déjà programmé cet été au MHSC

Publié par ALEXIS le 28 mars 2022 à 18:02

En accordant un contrat professionnel à Khalil Fayad, le Montpellier HSC aurait programmé le départ d’un milieu de terrain lors du mercato estival.

Montpellier HSC : Khalil Fayad rejoint le groupe professionnel

Le Montpellier HSC a offert un premier contrat professionnel à Khalil Fayad, vendredi dernier. Le jeune milieu de terrain sera à la disposition d’Olivier Dall'Oglio dès le 1er juillet 2022. La promotion de la pépite de 17 ans est en effet une juste récompense vu son talent, son potentiel et ses performances avec la réserve du MHSC. Notons que le prometteur joueur des Pailladins était très courtisé. Ce fut donc un vrai soulagement pour le président du club héraultais, lorsqu’il a réussi à arracher la signature de ce dernier.

« On arrive enfin au dénouement. Nous sommes parvenus à trouver un accord pour que Khalil continue de progresser et grandir avec l’équipe première dès la saison prochaine. J’en suis ravi et heureux », s'est réjoui Laurent Nicollin lors de l’officialisation de leur nouveau contrat.

Un milieu de terrain doit quitter le MHSC

Toutefois, la promotion de Khalil Fayad au sein de l’équipe A du Montpellier HSC va forcément créer un engorgement dans l’entrejeu de l’équipe d’Olivier Dall'Oglio. Cette tendance est confirmée par France Bleu Hérault, qui estime que cela va engendrer le départ d’un milieu de terrain à l’été. « La signature de Fayad pourrait, par ailleurs, modifier la donne et entraîner le prêt ou favoriser la vente d'un milieu de terrain, dans les prochains mois. Ce secteur de jeu est en effet très fourni, à Montpellier », a annoncé la source sur son site internet.

Dans le schéma tactique d’Olivier Dall’Oglio, il y a trois places pour sept milieux de terrain : Téji Savanier, Jordan Ferri, Joris Chotard, Florent Mollet, Léo Leroy, Sacha Delaye et Gabriel Barès. Il faut noter que Téji Savanier est très courtisé et pourrait faire l'objet d'un transfert, à un an de la fin de son contrat.