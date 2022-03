OL Mercato : Lyon passe à l'offensive pour un défenseur !

Publié par Thomas le 03 mars 2022 à 16:56

En grande difficulté en championnat, l' OL pense déjà à se renforcer en vue de la saison prochaine et serait passé à l'action pour un champion d'Europe.

OL Mercato : Lyon négocie avec Chelsea

Auteur d’un mercato estival décevant, l’Olympique Lyonnais avait connu de nombreux échecs cuisants sur des dossiers jugés prioritaires. Que ce soit en attaque avec Sardar Azmoun, qui filera finalement au Bayer Leverkusen ou en défense avec Layvin Kurzawa, les Gones étaient finalement parvenus à enrôler Xherdan Shaqiri et Emerson Palmieri en toute fin de mercato. Si le premier cité n'aura pas fait de vieux os dans le Rhône, actant son départ cet hiver pour les Chicago Fire après 6 mois décevants, le second, en revanche, s’est rapidement imposé comme titulaire sur son couloir gauche.

Arrivé en prêt d’une saison en provenance de Chelsea, l’international italien était cet hiver proche d’un retour chez les Blues après la grave blessure de Ben Chilwell. « Tout le monde le sait, la vérité est que Chelsea a voulu me récupérer cet hiver et Lyon a dit non. C’était entre les deux clubs, je ne m’en suis pas mêlé. Chelsea m’a libéré pour être ici et j’ai travaillé à l’ OL », avait récemment déclaré le défenseur de 27 ans.

Censé revenir en Angleterre à l’issue de la saison, Emerson pourrait bien rester en terre rhodanienne plus longtemps que prévu. Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais va entamer des négociations dans les prochains jours avec la direction londonienne pour recruter définitivement l’Italien. Satisfait de son rendement en défense, Peter Bosz aimerait conserver le joueur au moins pour une saison supplémentaire, à un poste où le club ne possède pas ou peu d’options.

Léo Dubois poussé vers la sortie

Si Emerson semble satisfaire Jean-Michel Aulas cette saison, ce n’est pas vraiment le cas de son compère du couloir droit, Léo Dubois. Le capitaine de l’ OL ne serait pas retenu cet été en cas d’offre intéressante comme l’indique L'Équipe ce jeudi. Mis en concurrence avec le jeune Malo Gusto qui réalise des prestations intéressantes en défense, l’ancien joueur du FC Nantes déçoit de plus en plus, notamment pour son rendement offensif (0 but et 0 passes décisives cette saison en Ligue 1). Un départ de l’international français n’est donc pas à exclure à Lyon.