OM Mercato : OL, le SRFC vise un très gros coup en défense !

Publié par Thomas le 29 mars 2022 à 11:42

Désireux de renforcer son arrière garde, le SRFC viserait un pilier de Premier League. L' OL, l' OM et le RCSA seraient à la lutte avec le Stade Rennais.

OM Mercato : Le SRFC veut aussi Romain Saïss

Sans conteste l’équipe frisson du championnat de France, le Stade Rennais se tourne déjà vers le prochain marché des transferts en vue de la prochaine saison. Malgré un mercato estival très ambitieux l’année dernière, le club breton garde quelques carences à certains postes notamment en défense centrale. Si la paire Omari-Aguerd donne entière satisfaction à Bruno Genesio, ce n’est pas le cas de la recrue lensoise, Loïc Badé, qui peine à se frayer du temps de jeu cette saison après un début d’exercice en dents de scie.

Pour ce faire, le SRFC aurait lancé ses recherches partout en Europe pour débusquer un défenseur de haut standing. Et à en croire L’Équipe, Florian Maurice aurait trouvé son bonheur du côté de l’Angleterre. Comme le révèle le quotidien sportif, le Stade Rennais suivrait la situation du Marocain Romain Saïss, en fin de contrat cet été à Wolverhampton. L’ancien joueur du SCO Angers est également sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, de l'OL et du RC Strasbourg. La source précise que Villarreal, le Betis et Wolfsburg surveillent également sa situation. Cette saison, Saïss a pris part à 28 rencontres de Premier League avec les Wolves pour 2 buts inscrits.

Menace olympienne sur le dossier

Déjà en concurrence pour recruter Samuel Gigot cet hiver, l’ OL et l’ OM se partagent une nouvelle fois un dossier chaud en défense centrale. Avec le possible départ de Saliba et d’Alvaro, Marseille cherche coûte que coûte à renforcer son arrière garde. Pour le rival lyonnais, le schéma est assez similaire, Jason Denayer devrait quitter le Rhône à l’issue de la saison tout comme Jérôme Boateng.

Face aux deux clubs ennemis, le SRFC aura tout de même une belle carte à jouer. Connu pour son sens de la négociation et ses très beaux coups réalisés ces dernières années, Florian Maurice pourrait récupérer gratuitement Romain Saïss au nez et à la barbe de ses concurrents au classement.