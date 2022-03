Real Madrid Mercato : Un milieu offensif du Real vers la Fiorentina

Publié par Jules le 29 mars 2022 à 12:42

Le Real Madrid, qui souhaite faire un grand ménage dans son effectif cet été, pourrait envoyer l'un de ses indésirables vers la Fiorentina.

Real Madrid Mercato : Isco est à Florence

Afin de préparer un mercato qui s'annonce agité du côté du Real Madrid, les dirigeants souhaitent faire un grand ménage dans l'effectif. Parmi les huit joueurs annoncés sur le départ cet été, l'un d'entre eux serait déjà en contact avec un club. En effet, Isco, dont le contrat expire en juin 2022, ne sera pas prolongé par le club, et aurait déjà des touches du côté de l'Italie, comme le révèle le journal espagnol Marca.

Sur son site internet, le média ibérique a partagé des photos d'Isco et sa famille dans la ville de Florence, des clichés que le joueur des Merengues avait lui-même partagé sur les réseaux sociaux. De quoi rapprocher encore un peu plus le milieu de terrain du Real Madrid et la Fiorentina. Pour rappel, le joueur a souvent été associé à la Viola ces derniers mois. Dès le dernier mercato hivernal, la Fiorentina aurait d'ailleurs manifesté un intérêt particulier pour le joueur, qui pourra signer libre où il le souhaite dans quelques semaines.

Isco prépare son arrivée à Florence

Dans ce contexte, le voyage de l'international espagnol (38 sélections) ne laisse pas insensible les médias espagnols et italiens qui parlent d'une signature imminente du joueur avec la Fiorentina, neuf ans après son arrivée au Real Madrid. D'après plusieurs médias, ce voyage ne serait qu'un prétexte pour préparer son arrivée prochaine en Serie A dans quelques semaines.

Cependant, on ne sait pas si le joueur a bel et bien rencontré les dirigeants de la Viola ou s'il a seulement profité de la trêve internationale pour se ressourcer en famille. Quoi qu'il en soit, ces quelques clichés ont bel et bien relancé la rumeur d'une potentielle signature d'Isco avec la Fiorentina à l'issue de son contrat avec le Real Madrid.