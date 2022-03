PSG Mercato : Un accord intéressant bouclé au milieu de terrain ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 21:12

Sous courant jusqu’en 2024, Julian Draxler n’exclut pas un départ du PSG l’été prochain. Une porte de sortie s’ouvre déjà pour le milieu allemand.

Julian Draxler réclame plus de temps de jeu

Malgré un faible temps de jeu avec le Paris Saint-Germain cette saison, Julian Draxler a été titularisé par Hansi Flick lors du match amical entre l'Allemagne et l'Israël (2-0), samedi dernier. Au terme de la rencontre, le milieu de terrain offensif de 28 ans s’est réjoui d’avoir disputé à nouveau 90 minutes dans un match, ce qui ne lui était plus arrivé à Paris depuis longtemps. À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, l’international allemand a fait le point sur sa situation au PSG en réclamant plus de temps de jeu.

« Je suis toujours convaincu que j'ai la qualité pour l’équipe d’Allemagne. Ce dont j'ai besoin, c'est du rythme. Ma situation n'est pas facile, je dois jouer plus de matchs ! », a déclaré Julian Draxler au micro du média Sport 1, avant d’ajouter : « On verra ce qui se passera cet été. » Arrivé en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg contre un chèque de 36 millions d’euros, le champion du monde 2014 n’exclut donc pas un départ à l’issue de la saison si les choses ne s’améliorent pas pour lui durant les deux prochains mois. Cela tombe bien puisqu’en Espagne, le FC Séville serait disposé à lui ouvrir les portes de l’équipe dirigée par Julen Lopetegui.

PSG Mercato : Le FC Séville prêt à recruter Draxler ?

D’après les dernières informations divulguées ce mardi par le média espagnol Estadio Deportivo, le directeur sportif du club andalou Monchi est un grand fan du numéro 23 du Paris Saint-Germain. Il rêverait d’ailleurs de le recruter depuis plusieurs années déjà. Et le quotidien précise que le patron du recrutement de l’ancien club d’Unai Emery va profiter des envies de départ de Julian Draxler pour tenter de l’attirer lors du prochain mercato estival. Évalué à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Gladbeck pourrait être transféré contre un montant moins élevé. Reste maintenant à savoir si l’actuel 2e de Liga sera à même de s’aligner sur le salaire de l’ancien joueur de Schalke 04.