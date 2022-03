OL : Peter Bosz mis sous pression avant Angers SCO

Publié par ALEXIS le 30 mars 2022 à 10:59

Quelques jours avant le match contre Angers SCO, les supporters de l’ OL ont décidé de mettre une grosse pression sur Peter Bosz, ses joueurs et leur direction.

OL : Les supporters boycottent la première partie du match

L’ OL renoue avec la Ligue 1, dimanche à 17h05 face à Angers SCO, lors de la 30e journée. L’Olympique Lyonnais est 10e du championnat et loin d’atteindre son objectif principal, à neuf journées de la fin du championnat. Une situation qui déplaît aux supporters du club rhodanien. Les Bad Gones et Lyon 1950 ont ainsi décidé de manifester leur mécontentement, dimanche. Ils ont également critiqué le projet sportif de Jean-Michel Aulas ces dernières saisons. En effet, les deux groupes de supporters se sont donnés rendez-vous dimanche à 15h sur la grande esplanade à la sortie du tramway, soit deux heures avant le coup d’envoi du match contre le SCO, afin de protester.

Selon leur programme d’action, « une prise de parole des responsables » est prévue avant leur entrée dans le Groupama Stadium. Les fans des Gones ont aussi prévu de ne pas animer la première période. « Après tout, nos joueurs choisissent leur mi-temps depuis trop longtemps. Qui pourrait reprocher aux supporters d’en faire de même ? », ont-ils justifié dans leur communiqué.

La direction de l'Olympique Lyonnais sévèrement critiquée

Le public de l’ OL n’en veut pas qu’à l'entraîneur Peter Bosz et ses joueurs, il visé également la direction du club. Ils évoquent « un constat dramatiquement implacable. Notre Olympique Lyonnais occupe une triste 10e place au classement d’un championnat que nous devrions, Qataris mis à part, dominer. […] Le projet sportif est devenu chimérique. […] Qui définit aujourd’hui le projet sportif et surtout quel est-il ? » ont martelé les Bad Gones et Lyon 1950. Notons que l' OL vise une place qualificative en Coupe d'Europe, mais l'équipe de Bosz a 10 points de retard sur le podium, qualificatif pour la Ligue des champions.