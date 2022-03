Chelsea Mercato : La Lazio se lance sur un international espagnol

Publié par Thomas G. le 30 mars 2022 à 17:21

Chelsea pourrait perdre un nouveau joueur cet été. Un international espagnol, très courtisé, pourrait filer vers le championnat italien.

Chelsea Mercato : Maurizio Sarri veut chiper Kepa

Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Lazio, rêverait de recruter le portier espagnol Kepa Arrizabalaga. Les deux hommes ont gardé une bonne relation malgré certains accrocs, on se souvient de la finale de la Cup en 2019 lorsque Kepa avait refusé de sortir alors que le coach italien voulait le remplacer avant la séance de tirs au but.

Selon le journal anglais Express, Sarri serait prêt à lui offrir une place de titulaire dans la capitale italienne. Une aubaine pour le gardien basque qui a perdu sa place dans les cages des Blues depuis l’arrivée d’Édouard Mendy. Kepa souhaite jouer un maximum pour retrouver sa place en sélection espagnole avant la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Son temps de jeu actuel ne lui permettant pas de convaincre Luis Enrique de le rappeler. Cependant, l'écurie romaine n’est pas la seule intéressée par le gardien de 27 ans, les propriétaires saoudiens de Newcastle ont également coché le nom du gardien espagnol.

Chelsea dubitatif pour son avenir

Ces derniers temps, les rumeurs du côté de Chelsea étaient essentiellement liées à des départs. Après l’annonce des interdictions qui touchaient le club, de nombreux joueurs ont été contactés. En plus d’Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta, c’est désormais Jorginho et Kepa qui sont ciblés par les plus grands clubs européens.

Si la situation ne s’arrange pas rapidement à Stamford Bridge, les Blues pourraient vivre une fuite de talents sans précédent cet été. La vente du club programmée pour la fin du mois d’avril va atténuer les choses, cependant certaines transactions pourraient être effectuées avant la fin du mois. Cet avenir incertain des champions d'Europe pourrait susciter des envies de départ chez certains cadres, notamment N’Golo Kanté, qui est sous contrat jusqu’en 2023. Nasser Al-Khelaïfi pourrait profiter de sa situation, lui qui rêve depuis des années de faire signer l’international français au PSG.