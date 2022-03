Stade Brestois : Le SB29 enregistre une bonne nouvelle pour son futur

Publié par Jules le 31 mars 2022 à 12:39

Le Stade Brestois s'est installé en Ligue 1 depuis maintenant trois saisons. Le club a revu ses ambitions à la hausse et va construire un nouveau stade.

Une nouvelle enceinte en 2026 pour le Stade Brestois

Le club l'a annoncé hier, les Ty' Zefs vont bientôt quitter le Stade Francis-le Blé pour s'installer dans un tout nouveau stade construit sur-mesure pour le club breton. Le projet a vu le jour en 2018, alors que le Stade Brestois évoluait encore en Ligue 2, et a été affiné depuis pour coller aux nouveaux objectifs du club qui, même s'il joue encore le maintien dans l'élite, commence à s'installer durablement en Ligue 1. " C’est compliqué de rester au plus haut niveau et c’est ce qu’on va essayer de faire avec ce nouvel outil ", a déclaré Gérard le Saint, copropriétaire du SB29 avec son frère depuis 2016.

Ce nouveau stade était une nécessité pour le Stade Brestois, car leur ancienne enceinte ne répondait plus aux normes imposées par la LFP pour les clubs de Ligue 1. Le maire de Brest, François Cuillandre explique en effet, à propos de Francis-Le Blé : " Il ne répond plus aux exigences de la Ligue 1 et si on a des dérogations, c'est qu'on a ce projet de nouveau stade ", a-t-il rappelé. Ainsi, la construction d'un nouvel outil, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, apparaît comme une nécessité pour le club conserve sa place dans l'élite du football français.

Avec un coût estimé à 85 millions d'euros, ce projet risque de peser lourd dans les finances du SB29. Si certaines ventes, comme celle de Romain Faivre cet hiver, permettent d'assainir les finances du club, ce gros projet risque tout de même d'avoir un impact sur le Stade Brestois qui va sûrement se serrer la ceinture lors des prochaines fenêtres de transferts. Par ailleurs, les dirigeants ne sont pas fermés à l'idée de mettre en place un contrat de naming s'ils peinent à financer la nouvelle enceinte brestoise.

Un projet de stade vert et responsable

Dans sa présentation du projet, le Stade Brestois annonce le stade comme " un bateau rouge et blanc dans un océan de verdure ". Il s'agit là d'un projet innovant et soucieux de préserver l'environnement. Avec 8 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et 6 éoliennes pour alimenter le stade, le club veut faire de son nouvel outil un exemple de stade responsable en France.

Par ailleurs, le SB29 reste mesuré quant à la capacité d'accueil de sa nouvelle enceinte avec 15 000 places au total, soit un nombre de places à peu près similaire à celle de leur stade actuel. En effet, le club reste " ambitieux, mais raisonnable ", selon les mots des dirigeants, qui savent que le club reste une équipe de bas de tableau en Ligue 1 et qu'une descente en Ligue 2 n'est pas impossible. Un très beau projet qui devrait sortir de terre à l'horizon 2026. Jusque-là, le Stade Brestois évoluera encore au Stade Francis-Le Blé et va devoir faire une bonne fin de saison pour éviter la descente en Ligue 2 et de compromettre ce nouveau projet juste après son annonce. Brest jouera d'ailleurs un match important ce week-end contre Montpellier HSC dans l'opération maintien.