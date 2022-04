RC Strasbourg Mercato : Terrible confidence d'un cadre sur son avenir

Publié par Ange A. le 01 avril 2022 à 02:22

Défenseur du RC Strasbourg, Alexander Djiku s’est exprimé sur son futur. Le défenseur central rêve d’une destination de prestige.

Alexander Djiku pense à un départ du RC Strasbourg

Actuel 5e de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg peut rêver de Coupe d’Europe la saison prochaine. Le RC Strasbourg doit encore tenir 9 journées pour retrouver l’Europe. En cas de qualification, Julien Stéphan devrait composer sans un de ses tauliers en défense la saison prochaine. Après avoir vendu Mohamed Simakan à Leipzig l’été dernier, le club alsacien pourrait se séparer d’un autre défenseur. Interrogé par Sky Sport, Alexander Djiku a ouvert la porte à un départ du RCSA. Son départ est d’autant plus possible dès cet été qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison. La tendance à l’heure actuelle n’est pas à la prolongation de son contrat.

Un indice sur la prochaine destination de Djiku

Après avoir fait ses classes en Ligue 1, l’international ghanéen du Racing Club de Strasbourg rêve de la Premier League. Un championnat dont lui vante souvent ses compatriotes avec qu’il vient de décrocher une qualification pour le Mondial au Qatar. « J’ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey. C’est un championnat spectaculaire qui vous donne l’opportunité de vous exprimer et c’est souvent un jeu très ouvert. C’est l’un des meilleurs championnats du monde et évidemment cela donne envie de l’essayer un jour. Les stades, l’intensité des matches, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c’est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l’aise là-bas », a indiqué Alexander Djiku.

Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé dans les prochains mois. Le Ghanéen avait rejoint le RC Strasbourg en 2019 provenance de Bastia contre 4,5 millions d’euros. Il vaudrait aujourd’hui le double selon Transfermarkt. Le site spécialisé situe sa valeur marchande à 9 millions.