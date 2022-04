OM Mercato : Les révélations de Guendouzi sur le vestiaire !

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 11:20

Après la brillante victoire de l’ OM face à l’ASSE (2-4), Mattéo Guendouzi a pris la parole. Il a démenti des problèmes dans le vestiaire.

OM Mercato : La mise au point de Guendouzi sur le vestiaire

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération dimanche. L’ OM, qui se déplaçait sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, s’est imposé face à l’AS Saint-Étienne (4-2). Cette victoire en terre stéphanoise permet aux Marseillais de conserver le statut de dauphin du PSG et de creuser un peu plus l’écart sur ses principaux poursuivants. À l’issue de cette rencontre, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, Mattéo Guendouzi s’est présenté en zone mixte. L’occasion pour lui de faire une mise au point sur l’ambiance au sein du vestiaire marseillais.

Il faut dire qu’il y a un mois environ, la tension montait d’un cran à Marseille après une terrible défaite à domicile face à l'AS Monaco (0-1). Bon nombre de journaux évoquaient alors des frictions en interne, en assurant que le management de Jorge Sampaoli commençait à agacer une partie du vestiaire. L'implantation des joueurs à des postes inhabituels est notamment mise en cause. La gestion de l’Argentin poserait donc problème dans le vestiaire marseillais.

Certains cadres auraient particulièrement eu du mal à digérer leur relégation brutale sur le banc de touche. À l’exemple de Steve Mandanda ou encore Alvaro Gonzalez qui a été écarté du groupe de l’ OM. Parti en Espagne depuis trois semaines, le défenseur central serait même en froid avec une partie du vestiaire, ce qui complique un peu plus son retour à Marseille. Mais Mattéo Guendouzi a vite démenti toutes éventuelles tensions en interne.

Mattéo Guendouzi : "On est plus que des coéquipiers"

Le milieu de terrain tricolore a plutôt assuré qu’il règne une bonne ambiance dans le vestiaire. « La vie de groupe est très importante et depuis le début de la saison, on est plus que des coéquipiers, on est tous des amis. C'est pour ça que ça se retranscrit sur le terrain avec de belles victoires comme celle d'aujourd'hui », a-t-il déclaré. Le collectif de l’ OM semble donc s'entendre à merveille sous les ordres de Jorge Sampaoli. Les Marseillais, solides 2es du championnat, devront rester soudés dans l’optique de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions et aller le plus loin possible en Ligue Europa Conférence.