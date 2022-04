FC Nantes : Une bonne nouvelle au FCN avant le déplacement à Brest

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 14:25

Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, peut se réjouir du retour d’un cadre de son équipe à l’entraînement pour préparer le match face au Stade Brestois.

FC Nantes : Nicolas Pallois de retour à l'entraînement

Blessé au genou lors du match qui a opposé le FC Nantes à l’ES Troyes AC au Stade de l’Aube, le 12 mars dernier, Nicolas Pallois a fait son retour à l’entraînement. Après trois semaines d’indisponibilité, il a retrouvé ses coéquipiers à la Jonelière comme l’attestent les photos de la séance d’entraînement de mardi. Une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré qui a besoin de ses cadres afin de poursuivre la remontée au classement. Toutefois, la disponibilité du défenseur central pour le match de la 31e journée de Ligue 1 est encore incertaine.

Selon la précision de Nantes FC Supporters sur Instagram, le N°4 du FCN n’avait pas fait un entraînement complet mardi, mais plutôt une courte séance. En attendant le point médical de l’entraîneur des Canaris, vendredi, il est donc prématuré de se prononcer sur la présence de Nicolas Pallois dans le groupe du FC Nantes contre le Stade Brestois, au stade Francis-Le Blé, dimanche à 15h.

Le défenseur du FCN opérationnel contre Angers SCO ?

L’arrière de 34 ans avait été victime d’une entorse du ligament interne du genou gauche suite à un choc avec son propre coéquipier Andrei Girotto. C’était lors de la 28e journée de Ligue 1 et une défaite (1-0) dans l’Aube. La durée de son absence était estimée à quatre semaines. Nicolas Pallois a ainsi manqué les deux derniers matches des Jaune et Vert, respectivement contre le LOSC (0-1) et face à Clermont Foot (3-2). Il a surtout profité de la trêve internationale de deux semaines pour se refaire une santé. Le crack des Nantais devrait être opérationnel lors de la venue d'Angers SCO à la Beaujoire, le 17 avril prochain. Notons par ailleurs que le FC Nantes ne peut plus compter sur Charles Traoré. Il doit se faire opérer du ménisque et des ligaments croisés cette semaine. La saison de l’arrière gauche malien est donc terminée.