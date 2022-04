PSG Mercato : Leonardo négocie déjà pour le successeur de Mbappé !

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 20:39

Alors que Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid, la direction du PSG a entamé les négociations pour faire venir son successeur.

PSG Mercato : Un ancien Parisien pour remplacer Mbappé

Le PSG aurait-il jeté l’éponge concernant la prolongation de Kylian Mbappé ? Si l'on se fie au récent discours de Nasser Al-Khelaïfi, la réponse est non. La direction du Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout pour tenter de conserver son prodige tricolore. Mais jusqu’ici, la prolongation tant espérée du crack parisien n’a pas encore abouti. Car dans le fond, le jeune joueur a des envies de départ très tenaces. Il souhaite réaliser son grand rêve : défendre un jour les couleurs du Real Madrid. Les Madrilènes travailleraient même déjà en coulisse pour boucler son transfert.

Face à cette menace permanente, la direction du PSG ne reste pas les bras croisés. Si les dirigeants parisiens espèrent toujours convaincre Kylian Mbappé de rester, ils travaillent aussi en coulisse sur un plan B. Selon les informations de Foot Mercato, les Parisiens envisagent d'ailleurs de faire venir un ancien de la maison, Christopher Nkunku. Cette information n’est pas nouvelle. Parti de Paris il y a plus de deux ans déjà, le néo-international réalise une saison impressionnante au RB Leipzig. Il est devenu l’un des joueurs les plus prolifiques du championnat allemand avec 27 réalisations et 17 passes décisives en 40 apparitions. Des performances qui séduisent forcément. Le PSG aurait alors fait de Christopher Nkunku une cible prioritaire pour remplacer Kylian Mbappé. La source va plus loin et révèle que les dirigeants parisiens ont déjà entamé les négociations en vue de son retour dans la capitale.

D’autres clubs foncent sur Christopher Nkunku

Après trois saisons passées en Bundesliga, Christopher Nkunku est donc susceptible de faire son grand retour au Paris Saint-Germain. Pour l'heure, aucun montant n'a été formulé pour son transfert, mais les dirigeants parisiens ne devraient pas se gêner pour sortir le chéquier en vue de son transfert. La direction du RB Leipzig attendrait même un chèque d’environ 75 M€ pour céder son jeune attaquant français. D’autres courtisans, tels que le Bayern Munich, Arsenal, Manchester United, Manchester City et le FC Barcelone, seraient également sur ses traces, ce qui risque de faire grimper les enchères.