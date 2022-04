PSG Mercato : Barça, Xavi tranche pour l'avenir d’Ousmane Dembélé

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 07:09

Alors que les négociations pour la prolongation du contrat de Dembélé au Barça ont repris, Xavi s’est encore exprimé sur le dossier.

Xavi pousse pour la prolongation de Dembélé au Barça

Annoncé au Paris Saint-Germain, l’avenir d’Ousmane Dembélé est relancé du côté du FC Barcelone. Il faut dire que les récentes performances de l’ailier tricolore sont pour grand-chose. Il reste sur huit passes décisives et un but lors de ses sept dernières sorties en championnat. Avec dix passes décisives cette saison, il est le deuxième meilleur passeur de La Liga. Un temps poussé vers la sortie en raison de son refus de prolonger, la tendance s’est inversée ces dernières semaines pour l’attaquant de 24 ans. Entraîneur du Barça, Xavi Hernandez a délivré un nouveau sur la situation de son attaquant. Le technicien catalan souhaite le voir poursuivre l’aventure en Catalogne.

Les éloges de Xavi envers Dembélé

En marge de la confrontation contre l’Eintracht Francfort, l’entraîneur du FC Barcelone a couvert son champion du monde d’éloges. Il le voit composer l’avenir du club aux côtés d’autres pépites du club. « On espère pouvoir compter sur lui. On est une meilleure équipe avec lui, Ronald [Araujo], Gavi […] Si on peut faire en sorte qu’ils continuent, on aura une meilleure équipe. Le club connaît mes priorités et j'espère qu’il pourra rester. Il travaille bien, il peut être l’un des meilleurs à son poste. Le club n’est pas dans la meilleure situation financière et nous devons nous adapter. Ousmane est l’un des meilleurs joueurs sur l’aile, il a la capacité de déborder », a confié Xavi.

Reste maintenant à savoir si un accord pour la prolongation du contrat de Dembélé à Barcelone sera trouvé. Avec la situation financière du club, le club catalan ne serait disposé qu’à offrir 8 millions d’euros annuels à son champion du monde. Les dirigeants barcelonais lui proposeraient également un nouveau bail de 4 ans. L’ancien Rennais exigerait plus au niveau salarial pour un nouveau contrat de deux ans.