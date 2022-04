FC Nantes Mercato : Un joli chèque s'éloigne pour le FCN cet été

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 09:39

Alors qu’un départ de Ludovic Blas du FC Nantes est évoqué, un de ses prétendants semble parti pour priver le FCN d’un gros chèque.

Le FC Nantes refroidi par un prétendant de Ludovic Blas

Au vu de sa belle saison, le FC Nantes devrait se faire piller au prochain mercato. Un premier départ en attaque a déjà été acté avec la signature de Randal Kolo Muani à Francfort. Joueur le plus décisif du FCN cette saison avec ses 12 buts et 5 passes décisives, l’avant-centre est en fin de contrat. Il va donc rejoindre le club allemand en tant que joueur libre cet été. Meilleur buteur nantais cette saison (13 réalisations et trois assists), Ludovic Blas ne manque pas également de courtisans, notamment à l’étranger.

Le board nantais attendrait au moins 20 millions d’euros issus du transfert de Blas. Lequel est encore lié au club des bords de l’Erdre jusqu’en 2024. Mais aux dernières nouvelles, il ne serait plus qu’un simple plan B pour l’un de ses prétendants. The Mirror indique en effet que Newcastle United aurait d’autres priorités pour renforcer son entrejeu.

Blas promis à un départ du FCN ?

Les Magpies privilégieraient des cibles évoluant déjà en Premier League. Kalvin Philipps (Leeds) et Yves Bissouma (Brighton) seraient notamment les pistes prioritaires de Newcastle. Désormais dans le giron de l’Arabie saoudite suite à son rachat, le pensionnaire de St James Park disposera d’un budget conséquent au prochain mercato. Mais les chances de voir le FC Nantes empocher un chèque de la part des Magpies semblent désormais compromises.

N’empêche que Ludovic Blas garde la cote sur le marché des transferts. Le milieu de Nantes reste convoité par l’AS Rome de José Mourinho. Le technicien portugais ne compte pas retenir Jordan Veretout, courtisé par l’Olympique de Marseille. Outre la piste romaine, West Ham suivrait également la pépite nantaise.