OM : Une mauvaise nouvelle tombe pour Marseille avant le Classico

Publié par Jules le 12 avril 2022 à 12:56

OM : Tandis que l'Olympique de Marseille se déplace à Paris pour un Classico qui s'annonce grandiose, une mauvaise nouvelle tombe pour l' OM.

OM : Pas de supporters Marseillais dans la capitale dimanche

Alors que l'Olympique de Marseille va vivre une semaine importante pour sa fin de saison avec le quart de finale retour de Conference League, suivi du Classico qu'il abordera dans la peau du dauphin de Ligue 1, les supporters devraient être privé de ces deux grosses rencontres. En effet, les autorités grecques devraient interdire le déplacement des supporters de l' OM jeudi, et le ministère de l'intérieur français devrait les imiter, à en croire les informations de RMC Sport ce mardi.

Bien qu'aucun arrêté ne soit encore sorti, on semble se diriger vers une interdiction de déplacement ce dimanche pour les supporters marseillais voulant se rendre au stade. Une information qui ne surprend pas grand monde quand on connaît la rivalité entre le PSG et l' OM et les risques de débordement qu'entraîne ce genre de rencontre au sommet de la Ligue 1.

OM : Un match au sommet ce dimanche face au Paris SG

Ce Classico revêt, plus que d'habitude, une importance particulière pour les Marseillais. En cas de qualification jeudi et de victoire au Parc des Princes, l' OM pourrait boucler une semaine de rêve qui permettrait de renforcer la confiance de tout l'effectif ainsi que la place de dauphin du PSG. De plus, une victoire phocéenne mettrait l'Olympique de Marseille à 9 points de son adversaire. Même s'il reste peu de match, cela pourrait bien donner une fin de saison encore plus passionnante qu'elle ne l'est déjà.

De leur côté, les Parisiens, guidés par une MNM en feu le week-end dernier à Clermont, auront à cœur de continuer sur la lancée du dernier match en faisant, à nouveau, briller leur trio offensif. Une victoire et une grosse performance des trois stars parisiennes contre l' OM pourrait permettre de mettre un peu de couleurs dans une fin de saison bien fade depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Rendez-vous dimanche soir pour ce match à haute tension !