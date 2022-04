RC Strasbourg Mercato : Un cadre du RCSA doute sur son avenir

Publié par Jules le 12 avril 2022 à 20:26

RC Strasbourg Mercato : Siégeant à une 4e place où personne ne l'attendait, le RCSA réalise une belle saison mais pourrait perdre un de ses cadres.

RC Strasbourg Mercato : Un cadre du RCSA réfléchit à son avenir

Le RC Strasbourg monte en puissance ces dernières saisons et réalise une saison formidable qui pourrait bien qualifier le club pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Dans ce contexte, les joueurs du Racing brillent et sont mis sur le devant de la scène, au point, pour certains, de réfléchir à leur avenir. C'est notamment le cas de Matz Sels, gardien du RCSA qui réalise une excellente saison et qui s'est exprimé sur son avenir. Une déclaration pleine de doutes qui pourrait bien remettre en cause le futur du Belge en Alsace.

Au micro de Prime Video, le portier alsacien s'est donc exprimé et a tenu à rassurer les supporters du RC Strasbourg. "Pour l'instant, je suis bien ici. J'ai encore deux ans de contrat." Néanmoins, le portier se montre tout de même hésitant et n'exclut pas totalement un départ, sans prendre trop de risque. Le portier belge, débarqué de Newcastle en 2018 contre 4 millions d'euros, commence en effet à réfléchir à un possible départ pour gagner une place plus importante en équipe nationale de Belgique.

RC Strasbourg : Matz Sels prêt à sacrifier Strasbourg pour les Diables Rouges

Comme Matz Sels le dit lui-même, il ne s'est pas décidé sur la prochaine étape de sa carrière. "On verra ce qui se passera dans le futur", a-t-il déclaré, conscient de ne pas être seul maître de la suite de sa carrière. Néanmoins, le gardien de but du RC Strasbourg sait l'importance de jouer dans un grand club pour être sélectionné en équipe nationale. Toujours au micro de Prime Video, il concède : "Avec l'équipe nationale, je suis toujours un peu numéro 3 ou numéro 4. Si je change de club, peut-être que je pourrai viser plus haut." Alors que le RCSA pourrait perdre Gerzino Nyamsi, un autre départ n'est pas impossible.

Si cette déclaration n'a rien d'alarmante à proprement parler, le RC Strasbourg va devoir se méfier s'il veut conserver son gardien titulaire qui réalise une belle saison en Alsace. En effet, on sent que le joueur pourrait se laisser séduire par un club plus huppé et plus connu que le RCSA. Si une offre émanant d'une telle écurie arrivait, il ne serait alors pas étonnant que Matz Sels repense son avenir pour s'assurer, peut-être, une place dans l'effectif belge lors de la Coupe du Monde 2022.