PSG Mercato : Affaire réglée, Lionel Messi va retourner au Barça

PSG Mercato : Après plus de 20 ans au Barça, Lionel Messi a quitté la Liga pour signer avec le PSG l’été passé. Mais cette aventure pourrait tourner court.

PSG Mercato : Lionel Messi ne veut pas jouer au Paris SG

Arrivé libre cet été en provenance du Barça, Lionel Messi a un bilan mitigé pour sa première saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec seulement 8 buts et 13 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin pourrait ne pas s’éterniser dans la capitale. D’ailleurs, la direction parisienne ne serait pas forcément contre un départ de Messi, mais également de Neymar, à l’issue de la saison, à en croire le journaliste Étienne Moatti.

« La question mérite d’être posée. Ce sont des joueurs âgés, pour l’un, Lionel Messi, qui n’a manifestement pas une envie irrésistible de jouer au PSG et pour Neymar, ses performances sont quand même très en baisse. Ils ont les deux salaires les plus élevés de Ligue 1 et de très loin, des salaires énormes qui plombent un peu les comptes du Paris Saint-Germain. Donc, si vous avez la possibilité éventuelle, même si cela sera très compliqué, d’avoir une possibilité de les transférer ailleurs, évidemment qu’il faut y réfléchir », a-t-il expliqué sur le plateau de L’Équipe TV. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le septuple Ballon d’Or envisagerait un retour au FC Barcelone ou un départ vers la Major League Soccer.

PSG Mercato : Vers une résiliation de contrat pour Messi ?

Après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à de profonds changements dans son effectif lors du prochain mercato estival. Auteur de prestations en demi-teintes et régulièrement sous le feu des critiques, l’international argentin Lionel Messi ne serait pas particulièrement heureux dans la capitale et pourrait donc demander un bon de sortie à la direction du PSG. Évoquant le mercato idéal pour le Paris SG, le journaliste Alex de Castro a annoncé la résiliation à l’amiable entre la Pulga et le club parisien.

« Je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé qu’il retournera à Barcelone. Je sens un scénario rocambolesque avec Messi qui revient au Barça après avoir résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain. Je n’étais pas heureux, je ne peux jouer qu’au FC Barcelone. Je le vois arriver gros comme un camion. Je trouve que c’est un scénario plus que probable », a confié le commentateur de la Liga NOS sur RMC Sport dans sa dernière vidéo YouTube. Un an seulement après son arrivée en Ligue 1, Messi va-t-il déjà quitter les rangs du PSG ?

