PSG-Marseille : Les compos fuitent, grosse incertitude au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 11:50

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Marseille, dimanche soir. Et la presse spécule déjà sur les compos des deux équipes.

PSG : Keylor Navas incertain, Milik disponible ?

À 48 heures du Classico, la presse hexagonale se penche déjà sur les compositions d’équipe du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Mauricio Pochetino pourrait avoir des soucis à se faire. Victime d’une lésion musculaire lors du dernier regroupement avec le Costa Rica, Keylor Navas a fait son retour à l’entraînement collectif du Paris SG, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Même s’il peut désormais prétendre à une place dans le groupe des Rouge et Bleu pour le choc de la 32e journée de Ligue 1 face aux hommes de Jorge Sampaoli, le gardien de but de 35 ans pourrait être trop juste pour supporter l’intensité d’un tel match. Mauricio Pochettino pourrait donc tout simplement décider de se passer de l’ancien du Real Madrid contre l’OM.

Tout comme Ander Herrera, de retour de blessure, mais incertain pour cette rencontre. L’entraîneur parisien devrait également faire sans Leandro Paredes et Julian Draxler, opérés récemment et forfaits pour le reste de la saison. Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et le jeune Ismaël Gharbi devraient aussi manquer à l’appel dans le groupe du PSG pour ce Classico.

Après sa blessure à la cuisse droite qui l’a maintenu à l’écart durant quatre matches, Angel Di Maria a fait son retour à l’entraînement depuis mardi et s’est entraîné correctement avec le reste du groupe. L’international argentin pourrait donc avoir la possibilité de fouler la pelouse du Parc des Princes dimanche soir, même si le trio Messi-Neymar-Mbappé, très performant depuis les deux dernières sorties du PSG, devrait être aligné d’entrée.

Si Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Alvaro Gonzalez sont déjà certains de ne pas être présents au Parc des Princes, Jorge Sampaoli pourrait récupérer son attaquant polonais Arkadiusz Milik. Pour le reste, le technicien argentin de l’Olympique de Marseille devrait aligner son même onze qui est allé s’imposer en Grèce contre le PAOK Salonique (1-0), jeudi soir.

La compo probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes

Milieux de terrain : Danilo, Verratti, Gueye

Attaquants : Messi, Mbappé, Neymar

La compo probable de l'OM :

Gardien : Mandanda

Défenseurs : Rongier, Saliba, Kamara, Peres

Milieux de terrain : Guendouzi, Gueye, Gerson

Attaquants : Ünder, Dieng, Payet