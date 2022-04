ASSE : Vente de Saint-Étienne, l'annonce fracassante de Dupraz

Publié par Ange A. le 16 avril 2022 à 08:08

ASSE : Coach des Verts, Pascal Dupraz s’est exprimé sans ambages sur le complexe dossier concernant la vente de Saint-Étienne.

ASSE : La réaction de Dupraz sur la vente de Saint- Étienne

Opposés à la gestion de l’AS Saint-Étienne par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les supporters stéphanois attendent leur départ depuis un an. Les deux co-présidents stéphanois avaient annoncé leur retrait du club depuis avril 2021. Mais faute de repreneur fiable, les deux hommes sont toujours aux affaires. Arrivé sur le banc des Verts en décembre, Pascal Dupraz a été interrogé sur la vente de Saint-Étienne en marge de la réception de Brest ce samedi. Le technicien haut-savoyard n’est pas préoccupé par le sujet. « Non je ne suis pas actionnaire, ni vendeur. Je suis juste entraineur, il me semble que quand j’ai pris l’équipe elle était malade, maintenant elle est convalescente », a indiqué le successeur de Claude Puel davantage concentré sur le maintien de Saint-Étienne dans l’élite.

Nouvelle mise au point sur le rachat des Verts

Ces derniers jours, un report de la vente de Saint-Étienne avait été évoqué. L’Équipe indiquait notamment que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer misaient désormais sur l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire. De même, les deux dirigeants stéphanois entendraient passer la main en 2023. Le temps pour le duo d’empocher les 33 millions d’euros issus du nouveau partenariat entre la LFP et le fonds CVC Capital. Mais d’après le média pro-stéphanois EVECT, la vente de l’ASSE serait toujours d’actualité.

La source indique que de potentiels investisseurs attendent l’issue de la saison pour présenter leurs nouvelles offres. Nombreux ne veulent pas prendre de risque au moment où les Verts ne pointent qu’à la 18e place à 7 journées de la fin du championnat. « De toute façon, la situation sportive du club ne permet pas de se projeter en la matière. Des potentiels acquéreurs attendent de connaître l’issue de cette saison pour se positionner concrètement », assure le site.