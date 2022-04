PSG Mercato : Avant l’OM, une grosse info tombe pour Donnarumma

Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2022 à 19:02

PSG Mercato : Avant le choc de ce soir contre l’OM, le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma est concerné par une grosse info mercato.

PSG Mercato : L’AC Milan veut rapatrier Donnarumma

Arrivé librement en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. Mais d’après les dernières rumeurs venant d’Italie, le gardien de but de 23 ans pourrait ne pas faire long feu dans la capitale française. En effet, selon les informations relayées par le quotidien L’Équipe, l’AC Milan envisagerait sérieusement un retour de son ancien gardien de but.

Pas à son aise depuis l’élimination du Paris SG en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, l’international italien n’exclurait pas forcément un départ à l’issue de la saison. Le club lombard aimerait profiter de cette situation pour tenter de rapatrier son ancien prodige. Une opération qui pourrait coûter très chère au club lombard.

Mais les Rossoneri compteraient sur le fond d’investissement basé au Bahreïn Investcorp, fortement pressenti comme le probable futur repreneur de l’AC Milan, pour finaliser ce deal. Cependant, le principal concerné ne semble pas intéresser forcément par un départ lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Donnarumma met les choses au clair pour son avenir

« Si un nouvel entraîneur arrive, si le directeur sportif Leonardo (qui a fait venir Donnarumma au sortir de l'Euro remporté avec l'Italie) est débarqué, les cartes seront forcément rebattues. À l'heure du bilan, la boulette de l'ltalien à Bernabeu pourrait aussi peser. Il faudra voir enfin ce qu'en disent les principaux intéressés, peu emballés à l'idée de remettre ça. L’Italie rêve d'un retour de« Gigio » à Milan, fort de la puissance financière de son probable futur actionnaire, un fonds d'investissement basé à Bahreïn », précise L’Equipe, qui ouvre ainsi la porte à un départ du compatriote de Marco Verratti.

Mais le meilleur joueur de l’Euro 2021 semble lui vouloir s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, un club qu’il considère aujourd’hui comme sa deuxième maison.

« C’est vraiment, vraiment spécial pour moi. Je suis dans un très grand club, et je veux vraiment tout donner pour lui. Je veux tout donner pour ce maillot, pour ce club parce que je suis là depuis presqu’un an, mais pour moi, c’est devenu comme une seconde maison. Et j’y suis vraiment bien. Je remercie le club, je remercie les supporters qui me soutiennent toujours et c’est vraiment très spécial d’être ici », a confié Donnarumma sur PSG TV avant le Classico de ce soir contre l’OM.

Tout est donc dit !