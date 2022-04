Mercato PSG : Le nom du futur coach va être annoncé au Qatar

Publié par Gary SLM le 18 avril 2022 à 14:37

Les dossiers du Mercato PSG font déjà l’actualité. Les dirigeants du Paris Saint-Germain vont bientôt donner le nom de leur prochain entraîneur.

Mercato PSG : vraiment terminé pour Mauricio Pochettino…

Mauricio Pochettino n’aura pas été le meilleur entraîneur du PSG version QSI. Le Paris Saint-Germain, malgré un effectif XXL fait de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, a été sorti de l’ Uefa Ligue des champions en 8e de finale par le Real Madrid de Karim Benzema. Dès lors, l’avenir de l’entraîneur Mauricio Pochettino s’est obscurci. Plus une semaine ne passe sans qu’un grand nom d’entraîneur ne circule pour sa succession sur le banc du Paris Saint-Germain.

Selon le quotidien Le Parisien, les dirigeants du PSG planchent déjà sur leurs dossiers mercato et la question de la succession de Mauricio Pochettino. Le média francilien annonce ces dernières heures que les Qataris propriétaires du Paris Saint-Germain vont prochainement donner le nom du remplaçant de leur coach. Des noms et non des moindres circulent pour la succession de l’ancien milieu de terrain du club de la capitale.

Mercato PSG : Zinedine Zidane entre Paris et l’équipe de France

Si la presse anglaise éloigne Erik ten Hag du banc du PSG pour l’envoyer sur celui de Manchester United, ceux d’ Antonio Conte, Julian Nagelsmann et surtout de Zinedine Zidane sont sur la petite liste dressée par le média français comme étant de possibles successeurs de l’Argentin. Le technicien marseillais, qui est en attente de succéder à Didier Deschamps à la tête de la sélection française dès décembre 2022 pourrait donc filer au club rival de l’Olympique de Marseille (formation de sa ville de naissance et de cœur).

Didier Deschamps ne semble pas particulièrement chaud pour la prolongation de son contrat. Cela laissait un boulevard pour la nomination de Zidane sur le banc de la sélection, mais avec la pression des Qataris, il pourrait différer sa prise de contrôle de la tête des Blues. Si toutefois l'ancien entraîneur du Real Madrid venait à opter pour les Bleus, c’est Antonio Conte, un proche de Leonardo, qui aurait plus de chances d’être nommé au PSG avant le mercato estival.